Santuário de Anchieta faz parceria com a maior igreja do Brasil

O Santuário Nacional de São José de Anchieta, no Espírito Santo, e o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida (SP) estabeleceram uma parceria institucional para fortalecer e expandir o turismo religioso no Brasil.





Representantes do santuário capixaba e da Prefeitura de Anchieta visitaram a Basílica Nacional de Aparecida, no início da semana, para trocar experiências sobre gestão, comunicação e acolhida de peregrinos.





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Durante as reuniões, foi destacada a possibilidade de adaptar à realidade da cidade do Sul do Espírito Santo algumas experiências bem-sucedidas desenvolvidas em Aparecida, município de porte populacional semelhante, com cerca de 35 mil habitantes. As iniciativas conhecidas durante a visita reforçaram o potencial de crescimento do turismo religioso e de acolhida aos peregrinos em Anchieta.





Na temporada de verão, a população da cidade do litoral Sul do ES costuma dobrar, devido às suas 23 praias ao longo de sua extensa costa. O objetivo da parceria é ampliar o interesse desse público pelo patrimônio cultural, histórico e religioso do município, não apenas durante esta época, mas ao longo de todo o ano.