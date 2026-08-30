Santuário de Anchieta faz parceria com a maior igreja do Brasil

O Santuário Nacional de São José de Anchieta, no Espírito Santo, e o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida (SP) estabeleceram uma parceria institucional para fortalecer e expandir o turismo religioso no Brasil.
Representantes do santuário capixaba e da Prefeitura de Anchieta visitaram a Basílica Nacional de Aparecida, no início da semana, para trocar experiências sobre gestão, comunicação e acolhida de peregrinos.
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Durante as reuniões, foi destacada a possibilidade de adaptar à realidade da cidade do Sul do Espírito Santo algumas experiências bem-sucedidas desenvolvidas em Aparecida, município de porte populacional semelhante, com cerca de 35 mil habitantes. As iniciativas conhecidas durante a visita reforçaram o potencial de crescimento do turismo religioso e de acolhida aos peregrinos em Anchieta.
Na temporada de verão, a população da cidade do litoral Sul do ES costuma dobrar, devido às suas 23 praias ao longo de sua extensa costa. O objetivo da parceria é ampliar o interesse desse público pelo patrimônio cultural, histórico e religioso do município, não apenas durante esta época, mas ao longo de todo o ano.
Entre os encaminhamentos, discutiu-se a participação de Solange Parron, especialista responsável por implementar a modernização da gestão do Santuário de Aparecida, o maior templo católico do país, com capacidade para mais de 35 mil pessoas na sua parte interna. A proposta é que a especialista realize uma visita técnica a Anchieta para colaborar no desenvolvimento da comunicação e na estruturação do turismo local.
Passos de Anchieta: A tradicional caminhada de peregrinação que refaz o percurso histórico de São José de Anchieta entre Vitória, capital do Estado, e o Santuário, em Anchieta.
Rota Mar da Fé: Novo itinerário turístico em fase de formatação, composto por oito capelas entre Mãe-Bá e o Santuário Nacional, dentro do território municipal.
Os santuários de Anchieta e Aparecida são os dois únicos templos elevados à categoria de Santuários Nacionais reconhecidos pela Igreja Católica e pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).