Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 30/08/2026

A carta “10 de Espadas” representa o encerramento de uma fase desgastante e a possibilidade de finalmente deixar algo para trás. No amor, uma dinâmica que já não funciona poderá chegar ao limite. Na carreira, uma situação difícil tenderá a dar lugar a uma nova etapa. Na saúde, o corpo pedirá recuperação depois de períodos de muito esforço. Entre amigos, alguns afastamentos serão necessários para preservar sua energia e você conseguir seguir em frente.