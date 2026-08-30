Surpresa: Ricardo não é o candidato de Lula... mas hoje é o dos lulistas, diz Quaest

Para esse levantamento sobre a eleição estadual, a Quaest ouviu 804 eleitores do Espírito Santo. As entrevistas foram realizadas entre o último domingo (23) e quarta-feira (26). No resultado geral, Ricardo Ferraço lidera a corrida, com 35% das intenções de voto na estimulada. Pazolini está em segundo, com 28%. Helder tem 10%.





Mas a Quaest também estratificou os resultados segundo o critério de “identificação política”.

Por incrível que pareça, Ricardo atinge seus melhores resultados, digamos, do centro para a esquerda da tabela.





Entre eleitores que se declaram independentes, o governador tem 39% das intenções de voto, contra 21% de Pazolini e 6% de Helder.





Mas os picos de Ricardo, na verdade, e suas maiores vantagens com relação a Pazolini, se dão entre os eleitores que se declaram “de esquerda não lulista” (41% a 11%, 30 pontos de frente) e entre os que se declaram “lulistas” (41% a 12%, 29 pontos de vantagem).





Pazolini, por sua vez, alcança seu melhor resultado entre os “bolsonaristas” declarados: 51% para ele contra 27% de Ricardo. São 24 pontos de distância.





Junto aos eleitores “de direita não bolsonarista”, Pazolini também leva vantagem, embora não tão ampla: 42% para ele contra 27% de Ricardo (15 pontos de diferença).





Helder, por seu turno, como era de se esperar, obtém seu melhor desempenho entre lulistas declarados. Nesse nicho, o candidato do PT (e do próprio Lula) chega a 32% das menções.





Mas vale a pena reiterar: mesmo entre lulistas declarados, Helder não é o candidato mais citado. Quem atinge a melhor marca nesse estrato, com 41%, é Ricardo Ferraço (nove pontos a mais que Helder). Em outras palavras, Ricardo é (quem diria?), neste momento, o candidato a governador preferido pelos eleitores que se declaram lulistas.





Junto aos “de esquerda não lulista”, observa-se fenômeno similar, mas com vantagem ainda maior para o atual governador: Ricardo tem 41%, ante 27% de Helder.





Significa que o atual governador é, neste ponto da corrida, o preferido pelos eleitores de esquerda do Espírito Santo (além dos independentes).