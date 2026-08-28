Os destaques da estreia dos candidatos ao Senado na TV. A de Maguinha surpreendeu

Disparadamente, a candidata do PL protagonizou a estreia mais surpreendente no horário eleitoral. Nada de discurso ideológico, muito menos religiosidade, nem menção a alguma das pautas típicas do bolsonarismo.





Caminhando pelas margens da rodovia federal, a filha de Magno Malta usou seu primeiro programa para pôr em destaque um problema real e bem concreto no cotidiano do povo capixaba: o imbróglio dos últimos anos relativo à concessão da BR-101 e os atrasos na duplicação dos trechos previstos no contrato com a concessionária.





“Há mais de dez anos, o capixaba passa por aqui e paga pedágio. O pedágio foi cobrado, o dinheiro entrou, mas a duplicação prometida ficou muito pra trás. [...] A gente pagou. Mas cadê a duplicação? [...] Quero estar lá no Senado para exigir que contratos sejam cumpridos e que seu dinheiro seja respeitado.”





Isso na TV. No rádio, na hora do almoço, o programa de Maguinha não foi enviado, logo não foi exibido. Evair, o outro candidato da chapa, preencheu todo o tempo reservado para a coligação Republicanos/PL/Democrata, liderada por Lorenzo Pazolini.





Na prática, foram exibidos dois programas de Evair no rádio.