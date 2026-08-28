Corais e montes submarinos vão ser mapeados de Vitória à Ilha de Trindade

Ambientes coralíneos ainda pouco conhecidos e montes submarinos da Cadeia Vitória-Trindade serão mapeados e monitorados durante os próximos três anos. O trabalho vai se estender da região oceânica em frente à Capital até o arquipélago de Trindade e Martim Vaz, a cerca de 1,2 mil quilômetros a leste da costa do Espírito Santo.





Essa ação vai avaliar a saúde dos corais, identificar áreas submetidas a diferentes níveis de pressão e produzir informações para orientar ações de fiscalização, recuperação e conservação marinha. As atividades fazem parte do projeto “Corais entre Manuel Luís e Vitória-Trindade”, que será executado pela Fundação Espírito-Santense de Tecnologia (Fest), com a participação de pesquisadores, estudantes e bolsistas da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).





No Estado, também haverá ações na Área de Proteção Ambiental (APA) Costa das Algas, no Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz e na APA do Arquipélago de Trindade e Martim Vaz. O projeto ainda prevê o monitoramento da biodiversidade e o enfrentamento de espécies exóticas invasoras, como o coral-sol e o peixe-leão.