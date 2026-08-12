Fundo Rio Doce repassa R$ 32,4 milhões para áreas de conservação no ES e na BA

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) repassou R$ 32,4 milhões do Fundo Rio Doce para financiar ações de gestão em sete unidades de conservação federais localizadas no Espírito Santo e na Bahia. Os recursos fazem parte do Novo Acordo do Rio Doce, firmado para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015.





As iniciativas serão executadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e estão previstas no anexo ambiental do acordo de reparação. O valor total do projeto é de R$ 76,54 milhões, com novas liberações programadas até 2028.





Uma das áreas contempladas é a Floresta Nacional de Goytacazes, em Linhares, no Norte capixaba, que possui cerca de 1,4 mil hectares de Mata Atlântica. Também receberão investimentos quatro unidades de conservação da região costeira do Espírito Santo: a Área de Proteção Ambiental (APA) da Foz do Rio Doce, a Reserva Biológica de Comboios, a APA Costa das Algas e o Refúgio de Vida Silvestre de Santa Cruz.





Na Bahia, os recursos serão destinados ao Parque Nacional Marinho dos Abrolhos e à Reserva Extrativista de Cassurubá. Segundo a diretora de Crédito Digital para MPMEs (Micro, Pequenas e Médias Empresas) e Gestão do Fundo do Rio Doce, Maria Fernanda Coelho, o valor total do projeto é de R$ 76,54 milhões. “Nesta etapa foram repassados R$ 32,4 milhões e o cronograma prevê novas liberações até 2028”, afirma.