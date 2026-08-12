Alergia alimentar: veja fatores que podem favorecer a condição em adultos

Embora a predisposição genética tenha um papel importante, as mudanças no estilo de vida e nas condições ambientais também podem contribuir para esse quadro. “Mesmo pessoas sem histórico familiar podem desenvolver alergias quando expostas a determinados estímulos ambientais ao longo da vida, como a poluição do ar, mudanças climáticas, exposição a agrotóxicos e ainda o consumo exagerado de conservantes e corantes alimentares”, explica Michele de Freitas, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera.