Novo Caged: ES fecha mais de 2.200 vagas pelo 2º mês seguido

O Espírito Santo encerrou julho com saldo negativo de 2.605 empregos formais, segundo dados do Novo Caged divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta sexta-feira (28). O resultado foi novamente puxado pela agropecuária, que fechou 5.852 postos de trabalho no mês, reflexo do encerramento de atividades sazonais ligadas à safra do café.





Ao todo, foram registrados 50.526 admissões e 53.131 desligamentos no Estado em julho. Com o resultado, o estoque de empregos formais capixaba recuou 0,28% no mês. Em junho, o Espírito Santo havia registrado saldo negativo de 2.259 vagas.





A agropecuária foi, mais uma vez, a principal responsável pelo resultado negativo. O setor havia fechado 4.049 vagas em junho e, em julho, a redução foi ainda maior, com o encerramento de 5.852 postos.





Na direção oposta, quatro dos principais setores da economia capixaba tiveram saldo positivo. A indústria abriu 1.841 vagas, enquanto a construção civil criou 1.018 postos. Os serviços tiveram saldo positivo de 391 vagas. Já o comércio praticamente ficou estável, com fechamento de três postos.





Dentro dos serviços, o destaque foi o segmento de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, que abriu 437 vagas. Transporte, armazenagem e correio teve saldo positivo de 289 postos.