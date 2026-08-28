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Dados de julho

Novo Caged: ES fecha mais de 2.200 vagas pelo 2º mês seguido

Fim da safra do café fez agro encerrar 5,8 mil postos de trabalho no mês; construção e indústria tiveram saldo positivo

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 20:20

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

28 ago 2026 às 20:20
Espírito Santo encerrou o mês de julho com saldo negativo de 2,6 mil empregos. Arquivo

O Espírito Santo encerrou julho com saldo negativo de 2.605 empregos formais, segundo dados do Novo Caged divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta sexta-feira (28). O resultado foi novamente puxado pela agropecuária, que fechou 5.852 postos de trabalho no mês, reflexo do encerramento de atividades sazonais ligadas à safra do café.


Ao todo, foram registrados 50.526 admissões e 53.131 desligamentos no Estado em julho. Com o resultado, o estoque de empregos formais capixaba recuou 0,28% no mês. Em junho, o Espírito Santo havia registrado saldo negativo de 2.259 vagas.


A agropecuária foi, mais uma vez, a principal responsável pelo resultado negativo. O setor havia fechado 4.049 vagas em junho e, em julho, a redução foi ainda maior, com o encerramento de 5.852 postos.


Na direção oposta, quatro dos principais setores da economia capixaba tiveram saldo positivo. A indústria abriu 1.841 vagas, enquanto a construção civil criou 1.018 postos. Os serviços tiveram saldo positivo de 391 vagas. Já o comércio praticamente ficou estável, com fechamento de três postos.


Dentro dos serviços, o destaque foi o segmento de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, que abriu 437 vagas. Transporte, armazenagem e correio teve saldo positivo de 289 postos.

Municípios

Entre os municípios capixabas, Aracruz teve o maior saldo positivo em julho, com a criação de 944 empregos formais. Na sequência aparecem Cariacica, com 434; Serra, com 331; Vitória, com 228; e Ibiraçu, com 241 vagas.


Já entre os municípios que mais fecharam postos de trabalho, o destaque negativo foi Jaguaré, com saldo de -1.217 vagas. Aparecem em seguida: Sooretama, com -864; Linhares, com -651; e Vila Valério, com -559.

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Acumulado

Apesar do resultado negativo de julho, o Espírito Santo ainda acumula saldo positivo no mercado formal em 2026. De janeiro a julho, o Estado registrou 21.593 novos empregos com carteira assinada, segundo os dados com ajustes do Novo Caged.


O resultado representa uma redução em relação ao acumulado até junho, quando o Estado tinha saldo positivo de 24.177 vagas. A diferença está diretamente relacionada ao desempenho negativo registrado em julho.


Nos últimos 12 meses, entre agosto de 2025 e julho de 2026, o Espírito Santo acumula 16.863 novos postos de trabalho, com crescimento de 1,83% no estoque de empregos formais.

Brasil

O mercado formal de trabalho brasileiro registrou saldo positivo de 58.568 vagas em julho de 2026, consequência de 2.262.888 admissões e 2.204.320 desligamentos. Com o resultado do mês, o estoque de vínculos de trabalho formal chegou a 48.082.866 empregos no país.


No acumulado do ano, de janeiro a julho de 2026, o saldo registrado é de 972.203 vagas formais, um crescimento de 2,06%. Nos últimos 12 meses, entre agosto de 2025 e julho de 2026, o saldo foi de 880.717 empregos com carteira assinada, alta de 1,87%.

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