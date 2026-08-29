Homem é preso por contrabando de cigarros eletrônicos em João Neiva

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante por contrabando de cigarros eletrônicos em João Neiva, no Norte do Espírito Santo. A prisão ocorreu na quinta-feira (27), durante a Operação Sentinela, da Polícia Civil. Ele e a companheira são investigados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.





Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca ligados ao casal, sendo dois em residências e cinco em estabelecimentos comerciais — uma distribuidora de bebidas, uma lanchonete, um bar e duas lojas de roupas femininas. Em um desses comércios, os policiais encontraram 35 cigarros eletrônicos que, segundo a Polícia Civil, seriam destinados à venda. A comercialização desses dispositivos é proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).





O homem foi preso em flagrante e autuado por contrabando. Segundo o delegado titular da Delegacia de Polícia de João Neiva, Ricardo Barbosa, a investigação relacionada a esse crime será encaminhada à Justiça Federal, enquanto as demais apurações continuam sob responsabilidade da Polícia Civil.