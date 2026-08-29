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Fiscalização

PRF recupera carro roubado e prende dois procurados na BR 101 no ES

Ocorrências foram registradas nesta sexta-feira (28), em Ibiraçu, Fundão e Conceição da Barra

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 22:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2026 às 22:19
PRF recupera carro roubado e detém dois procurados na BR 101 no ES
PRF recupera carro roubado e detém dois procurados na BR 101 no ES Divulgação | PRF

Um carro com registro de roubo foi recuperado e dois homens procurados pela Justiça foram presos durante fiscalizações realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, no Espírito Santo, nesta sexta-feira (28). As ocorrências foram registradas nos municípios de Ibiraçu, Fundão e Conceição da Barra.


Em Ibiraçu, por volta das 8h45, os agentes abordaram um Volkswagen Polo preto no km 215 da rodovia. Segundo a PRF, a fiscalização identificou indícios de adulteração no chassi, com sinais de desgaste e regravação. A análise dos demais elementos identificadores mostrou que o veículo original havia sido roubado em 24 de agosto de 2025, no Rio de Janeiro.


O motorista afirmou ter comprado o automóvel pelas redes sociais e realizado o pagamento de forma parcelada, mas não apresentou documentos que comprovassem a procedência do veículo. Ele foi encaminhado à 13ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Aracruz.


Ainda na sexta-feira, por volta das 16h, a PRF abordou um Chevrolet Celta no km 33 da BR-101, em Conceição da Barra. Durante consulta aos sistemas, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o motorista. O homem foi preso e levado à Delegacia de Polícia Civil de São Mateus. A corporação não informou por qual crime ele era procurado.


A terceira ocorrência foi registrada por volta das 19h10, no km 228 da rodovia, em Fundão. Durante a fiscalização de um ônibus, os policiais verificaram que um dos passageiros tinha um mandado de prisão em aberto por roubo e tráfico de drogas.


A ordem judicial havia sido expedida pela 2ª Vara Criminal de Linhares. O homem foi preso e encaminhado à 13ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Aracruz.

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