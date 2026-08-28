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Bairro Vila Capixaba

Homem é morto a tiros após discussão em rotatória de Cariacica

Informações iniciais indicam que vítima teria discutido com motorista de picape antes dos disparos; ninguém foi preso

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 18:07

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

28 ago 2026 às 18:07
Homicídio foi registrado no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, nesta sexta-feira (28)
Homicídio foi registrado no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, nesta sexta-feira (28) Leitor | A Gazeta

Um homem foi morto a tiros em uma rotatória no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, nesta sexta-feira (28). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída no local e já sem vida. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso. O nome da vítima não foi divulgado.


Informações iniciais apuradas no local indicam que a vítima teria discutido com o motorista de uma picape momentos antes do crime e ameaçado atingir o veículo com um pedaço de madeira. Durante o desentendimento, o condutor teria sacado uma arma e feito três disparos contra o homem. As circunstâncias e a motivação do homicídio ainda não foram confirmadas pela polícia. 


Segundo relatos de moradores à reportagem da TV Gazeta, o motorista teria deixado o bairro após os disparos. Comerciantes e moradores da região demonstraram receio de comentar o ocorrido e não deram mais detalhes sobre o que teriam presenciado. 


A perícia da Polícia Científica foi acionada, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.


Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma sigilosa pelo telefone 181, pelo site do Disque-Denúncia ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.


*Com informações da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta 

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