Homem é morto a tiros após discussão em rotatória de Cariacica

Um homem foi morto a tiros em uma rotatória no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, nesta sexta-feira (28). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída no local e já sem vida. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso. O nome da vítima não foi divulgado.





Informações iniciais apuradas no local indicam que a vítima teria discutido com o motorista de uma picape momentos antes do crime e ameaçado atingir o veículo com um pedaço de madeira. Durante o desentendimento, o condutor teria sacado uma arma e feito três disparos contra o homem. As circunstâncias e a motivação do homicídio ainda não foram confirmadas pela polícia.





Segundo relatos de moradores à reportagem da TV Gazeta, o motorista teria deixado o bairro após os disparos. Comerciantes e moradores da região demonstraram receio de comentar o ocorrido e não deram mais detalhes sobre o que teriam presenciado.





A perícia da Polícia Científica foi acionada, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, onde passará por necropsia antes de ser liberado aos familiares. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.





Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma sigilosa pelo telefone 181, pelo site do Disque-Denúncia ou pelo WhatsApp (27) 99253-8181.





*Com informações da repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta