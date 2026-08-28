Motociclista morre em acidente após carro invadir contramão no ES

Um motociclista de 29 anos morreu em um acidente envolvendo um carro na quinta-feira (27), na ES 137, em São Domingos do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a motorista do automóvel, de 40 anos, teria perdido o controle da direção, invadido a contramão e atingido a moto.





Ainda de acordo com a PM, outra motociclista caiu no acostamento ao tentar desviar do acidente. Ela e a condutora do automóvel foram socorridas e levadas ao Pronto Atendimento Municipal de São Domingos do Norte. O motociclista atingido pelo carro morreu no local. O nome dele não foi divulgado.





A Polícia Civil informou que a motorista do carro foi encaminhada à Delegacia Regional de Colatina, onde prestou depoimento e foi liberada. Segundo a corporação, ela permaneceu no local do acidente e não foram constatados indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante.





O caso segue em investigação pela Delegacia de Polícia de São Domingos do Norte.