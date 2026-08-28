ArcelorMittal confirma investimento bilionário no Espírito Santo

A ArcelorMittal, líder global e maior fabricante de aço no Brasil, anunciou nesta sexta-feira (28) a aprovação final de novo investimento no Brasil: a instalação de um Laminador de Tiras a Frio (LTF) e de uma Linha de Revestimento Contínuo na Unidade Tubarão, na Serra, Espírito Santo. O aporte total ficará entre R$ 4 bilhões e R$ 5 bilhões. As novas usinas vão entregar produtos de alto valor agregado para setores como automotivo, construção civil e linha branca. Assim, a unidade de Tubarão passará a abrigar a cadeia completa da siderurgia: da produção das placas de aço até os produtos finais vendidos para as indústrias de transformação. Trata-se de uma relevante notícia para a economia capixaba.





A expectativa é que as obras tenham início ainda em 2026, com duração aproximada de três anos e meio. O pico da construção deverá gerar cerca de 3.000 empregos, enquanto a fase operacional contará com aproximadamente 450 profissionais. O início das operações está previsto para primeiro o semestre de 2030. "O investimento na Unidade de Tubarão é um marco que reforça nosso compromisso com o desenvolvimento do Espírito Santo. Ao gerar oportunidades, atrair novos negócios e criar um efeito multiplicador positivo em toda a cadeia de valor, este projeto contribuirá para o crescimento econômico do Estado e reflete nossa confiança no futuro do Brasil. Por meio deste investimento, fortaleceremos nossa presença em mercados de alto valor agregado, como os setores automotivo, da linha branca e da construção civil", explicou Jorge Oliveira, presidente da ArcelorMittal Brasil e da ArcelorMittal Aços Planos América Latina.





A linha de Revestimento Contínuo terá capacidade anual de 560 mil toneladas de produtos, processados a partir das bobinas a quente já produzidas em Tubarão. São produtos laminados a frio e com revestimento metálico, proporcionando maior resistência à corrosão e melhor acabamento.





Inaugurada em 1983, quando ainda se chamava Companhia Siderúrgica de Tubarão, a ArcelorMittal Tubarão é a maior produtora de placas de aço do Brasil, com capacidade para 7,5 milhões de toneladas por ano. A unidade também possui um Laminador de Tiras a Quente (matéria-prima do LTF), com 4,4 milhões de toneladas por ano. Com o investimento anunciado, toda a linha de uma siderúrgica estará dentro de Tubarão.





Importante sempre lembrar que a Vale, das grandes produtoras de minério e pelotas de ferro do mundo, está instalada ao lado da ArcelorMittal Tubarão. As duas com acesso a terminais portuários de grande calado. Portanto, Serra e Vitória abrigam um dos complexos minero-siderúrgico mais poderosos e eficientes do planeta.