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Bodyboarding

Luna Hardman vence Maíra Viana em final capixaba e conquista etapa do Mundial

Capixaba conquista sua segunda etapa profissional em temporada de estreia no circuito completo

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 17:28

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

28 ago 2026 às 17:28
Luna Hardman é campeã da 2ª etapa de Circuito Mundial de Bodyboarding
IBC/Miss Quebramar Cup/Helio Conde

A brasileira Luna Hardman, de 20 anos, conquistou nesta sexta-feira (28) o Miss Quebramar Cup, a etapa de Aveiro, em Portugal, do Circuito Mundial Feminino de Bodyboarding, em uma final 100% brasileira contra a também capixaba Maíra Viana, por 7,65 a 6,25.


O resultado marca o segundo título de Luna em uma etapa do circuito profissional em sua primeira temporada disputando todas as provas do calendário, ao lado da mãe Neymara Carvalho, pentacampeã mundial, que ficou em quinto lugar.


No ano passado, Luna foi a vencedora do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro, a etapa decisiva, que o Brasil receberá novamente este ano, na Praia do Solemar, em Jacaraípe, na Serra (ES), de 10 e 20 de setembro. É no evento brasileiro que serão definidas as campeãs mundiais de 2026.


“O mar estava bem difícil, mas consegui me adaptar e aproveitar bem, consegui fazer a melhor onda do campeonato e ser campeã. E estou indo focada para a terceira etapa, em Sintra, aqui em Portugal, na disputa do circuito mundial”, disse Luna.


A etapa portuguesa contou com algumas das principais atletas do circuito e marcou o retorno da competição feminina internacional à Costa Nova, em Aveiro, depois de sete anos. Agora, o foco se volta para o Sintra Bodyboard Festival, entre 1º e 6 de setembro, também em Portugal. e, na sequência, para o Espírito Santo, onde o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro encerrará a temporada.

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