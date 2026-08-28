Leite inflama? Confira os mitos sobre o alimento que não têm respaldo científico

Mito . Outro mito bastante difundido é o de que o leite, por si só, seria responsável pelo ganho de peso. Na prática, nenhum alimento isoladamente determina esse resultado. O aumento ou a perda de peso dependem do conjunto da alimentação, do estilo de vida, da prática de atividade física e do balanço energético, ou seja, a quantidade de calorias ingeridas precisa ser maior do que a gasta ao longo do dia para haver ganho de peso.