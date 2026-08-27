Apesar da pressão em cima do crédito, agência de risco mantém nota do Sicoob ES

Muito embora o mercado brasileiro de crédito esteja sob forte pressão, com os juros altos há muito tempo e com a inadimplência em expansão, a Fitch Ratings, das mais renomadas agências de risco do mundo, manteve a nota de crédito do Sicoob Espírito Santo em AA+, ou seja, a um passo do famoso AAA (triple A). Na visão dos analistas, o sistema de cooperativas de crédito se consolidou bastante nos últimos anos, passando a entregar diversificação de negócios, de clientes e também de risco. O Sicoob ES atua no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo, somando 1,1 milhão de cooperados. No primeiro semestre, a carteira de crédito cresceu 12,8% e o volume de depósitos saltou 23,5%.



"A Fitch entende que o Sistema Sicoob ES passou a adotar uma estratégia de expansão mais seletiva, combinando a consolidação dos avanços recentes com maior disciplina na alocação de capital e na originação de crédito. Esta postura também reflete um ambiente macroeconômico mais desafiador, marcado por juros ainda elevados, maior endividamento das famílias e aumento de recuperações judiciais, o que eleva a sensibilidade da qualidade dos ativos".



A agência também chama atenção para o modelo de consolidação adotado, nos últimos anos, pelas cooperativas de crédito. "O sistema apresenta evolução em suas práticas de governança corporativa em comparação com outros sistemas cooperativos regionais aplicados pela agência. Esta percepção é favorecida pelo número mais reduzido de cooperativas singulares e pela maior homogeneidade entre elas, em termos de porte, eficiência e desempenho, fatores que tendem a facilitar a evolução, o acompanhamento e a execução da estratégia no âmbito do sistema".



Olhando para frente, a Fitch aponta fatores que poderiam piorar a nota de crédito do Sicoob e o que poderia melhorar. Entre as motivações de piora está uma deterioração relevante da qualidade dos ativos, o que comprometeria a rentabilidade do sistema. O avanço da nota se dará caso sejam mantidos os planos de expansão geográfica, de ativos e de cooperados. Sempre, claro, tomando cuidado com a diversificação dos negócios.