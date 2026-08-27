Quer viver cem anos? Olhe seus antepassados

O estudo da longevidade tem fascinado pesquisadores em todo o mundo ao longo de décadas. A humanidade deu um salto extraordinário do século XIX para o século 20. No início do século XX (por volta de 1901) a expectativa de vida média era por volta de 35 anos.





Cem anos depois no alvorecer do século XXI, a expectativa de vida duplicou chegando a mais de 70 anos nos países mais desenvolvidos. Fatores extrínsecos, do ambiente, como água potável, saneamento básico, vacinas, o soro oral nas doenças diarreicas, várias foram as causas por trás desta conquista. Muito cientistas então têm se perguntado até quando pode viver o ser humano?

Até recentemente se acreditava que os fatores genéticos na longevidade eram responsáveis por uma média de 25% nos seres humanos. No entanto os estudos antigos eram contaminados por fatores externos.