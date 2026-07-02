Vacinas contra o câncer de colo de útero e a influência na taxa de mortalidade

O câncer de colo de útero é a neoplasia que mais mata mulheres com até 36 anos de idade (jovens assim!) e a segunda que mais mata mulheres de até 60 anos de idade. A incidência e a mortalidade desse câncer são maiores em países com baixo índice de desenvolvimento humano e, embora apareça em todas as classes sociais, o risco é maior naquelas com menor poder aquisitivo, pelo acesso mais limitado a serviços de saúde.





Estima-se que 17 mil novos casos são diagnosticados por ano no Brasil e que cerca de 19 mulheres morrem por dia por causa desse câncer. No mundo, uma mulher morre de câncer de colo de útero a cada dois minutos! Esse câncer tem como causa direta o vírus HPV, para o qual existe vacina já há quase duas décadas.





Pesquisadores do Centro de Prevenção de Câncer da Queen Mary University of London publicaram recentemente no periódico The Lancet o primeiro estudo demonstrando o impacto da vacinação na mortalidade por esse temível tumor.