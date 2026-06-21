ES se destaca em meio aos desafios da vacinação nas escolas no Brasil

Pioneiro na criação de uma lei estadual, em 2018, que passou a exigir a apresentação da carteira de vacinação atualizada para matrícula e rematrícula de estudantes das redes pública e privada, o Paraná inspirou outros Estados a seguirem o mesmo caminho. As experiências mostram, porém, que legislações sozinhas não garantem melhores coberturas vacinais.





Ao menos 16 Estados, entre eles o Espírito Santo, possuem legislações ou diretrizes relacionadas à exigência da atualização vacinal no ambiente escolar. Transformar a escola em uma aliada da imunização busca enfrentar uma barreira conhecida pelas equipes de saúde: crianças mais velhas e, principalmente, adolescentes estão menos presentes nas salas de vacina.





Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar de 2024 mostram que pouco mais de 50% dos adolescentes tinham tido contato com algum serviço de saúde nos 12 meses anteriores ao estudo. Mas colocar a estratégia em prática exige mais do que normas.





"Mesmo tendo uma lei pioneira no país, houve muitas resistências. A parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Estado da Educação foi fundamental para superar esses obstáculos", conta Virginia Dobrowski dos Santos, coordenadora estadual de imunização da Secretaria da Saúde do Paraná.





A experiência foi uma das premiadas em uma mostra realizada pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) na semana passada em Brasília. No mesmo evento, o Espírito Santo foi destaque devido ao salto de cobertura vacinal contra o HPV também por meio da iniciativa que envolve rede de trabalho conjunta entre escolas e serviços de saúde.