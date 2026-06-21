Inverno 2026 já começa com onda de frio e previsão de muita chuva

O inverno começou oficialmente às 5h24 deste domingo (21), mas sem grandes mudanças imediatas no Espírito Santo, que já apresentava dias com características típicas da nova estação desde o fim do outono.





Segundo a Climatempo, a primeira semana do inverno será marcada por chuva e frio em diversas áreas do Brasil devido à passagem de uma grande e intensa frente fria. O sistema deve alcançar o Espírito Santo apenas na quinta-feira (25).





Apesar disso, não há previsão de uma queda expressiva nas temperaturas no Estado. A expectativa é de uma leve redução nos termômetros em razão do aumento da nebulosidade e da possibilidade de chuva.