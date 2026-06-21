AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tempo

Inverno 2026 já começa com onda de frio e previsão de muita chuva

O fenômeno deve alcançar o Espírito Santo apenas na quinta-feira (25), segundo a Climatempo

Publicado em 21 de Junho de 2026 às 09:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2026 às 09:21
Tempo muda na Grande Vitória; frente fria; chuva; frio
Rodrigo Gavini | Arquivo

O inverno começou oficialmente às 5h24 deste domingo (21), mas sem grandes mudanças imediatas no Espírito Santo, que já apresentava dias com características típicas da nova estação desde o fim do outono.


Segundo a Climatempo, a primeira semana do inverno será marcada por chuva e frio em diversas áreas do Brasil devido à passagem de uma grande e intensa frente fria. O sistema deve alcançar o Espírito Santo apenas na quinta-feira (25).


Apesar disso, não há previsão de uma queda expressiva nas temperaturas no Estado. A expectativa é de uma leve redução nos termômetros em razão do aumento da nebulosidade e da possibilidade de chuva.

A potente massa de ar frio, de origem polar, deve ser a mais forte a passar pelo Brasil, até agora

Climatempo

A onda de frio deve atuar no país até o dia 26 de junho. Segundo a Climatempo, há chance de volumes elevados de chuva pelo Brasil entre os dias 22 e 25 de junho. Até o momento, porém, não há previsões específicas sobre os impactos no Espírito Santo.

Veja Também 

Looks com sobreposições

Looks de frio: especialistas apontam tendências para arrasar no inverno do ES

Torta banoffee

Torta banoffee com raspas de chocolate: receita é fácil de fazer e de agradar

Motoboy empreendedor, Márcio Barbosa faz delivery imediato de pizza em Guarapari

Motoboy viraliza ao vender pizza e hambúrguer pelas ruas de Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Previsão do Tempo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Modelo da nova CIN (Carteira de Identidade Nacional), que vai substituir RG
ES ganha mais um posto para tirar a Carteira de Identidade Nacional
Trecho em obras na BR 101 entre Anchieta a Atílio Vivácqua
BR 101 em transformação: investimentos que preparam o ES para as próximas décadas
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 22 a 28 de junho de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados