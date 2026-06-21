Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Moda
  • Looks de frio: especialistas apontam tendências para arrasar no inverno do ES
Moda

Looks de frio: especialistas apontam tendências para arrasar no inverno do ES

Estampa xadrez, cores terrosas e combinação entre diferentes tecidos prometem aparecer com frequência durante a estação
Lívia Guerson

Lívia Guerson

Publicado em 21 de Junho de 2026 às 15:00

O friozinho já está fazendo a gente tirar os casacos do armário e, com a chegada oficial do inverno neste domingo (21), a tendência é esfriar ainda mais. Ou seja: a temporada dos tecidos grossos, das botas e dos lenços começou! 


Há quem ame e quem odeie, mas não dá pra negar que se vestir para o frio exige um pouco mais de criatividade na hora de combinar tantas camadas. Para te ajudar, HZ conversou com a curadora de moda Carú Teixeira e com as influenciadoras Poly Polycarpo e Bianca Queiroz, que destacaram as principais tendências do inverno 2026.

Estampa xadrez

Looks com estampa xadrez
O xadrez aparece estampado em diferentes itens, padronagens e cores Reprodução/Instagram @caruteixeira @polypolycarpo

Clássica das temperaturas mais frias, a estampa xadrez aparece novamente, trazendo a vibe acadêmica que combina demais com um café quentinho. E fica a dica: para facilitar a composição com outras peças, Carú sugere escolher uma padronagem sem muitas variações de cor.


Tons terrosos

Looks em tons de marrom
A cor marrom é uma ótima opção para diferenciar das peças pretas do dia a dia Reprodução/Instagram @qbianca

Não é de hoje que no mundo da moda se diz que a cor marrom é o novo preto. O inverno 2026 vai seguir com as cores terrosas, com certa participação dos beges, mas principalmente tendendo para os tons mais escuros, como o marrom, o vinho e o verde oliva.


Sobreposições

Looks com sobreposições
A mistura de peças com tecidos e texturas diferentes dá uma vibe mais intencional e elegante ao look Reprodução/Instagram @qbianca @polypolycarpo @caruteixeira

Se as baixas temperaturas exigem muitas camadas, é o momento perfeito para as sobreposições. Além de esquentar, os combos de peças permitem um novo olhar sobre os itens que já temos no armário. Uma opção clássica é um colete de tricô por cima da camisa de botão. Não tem erro!


Rendas e transparências

Looks com transparência
Apostar em peças com transparências e rendas é uma forma fácil de manter certa sensualidade com o corpo coberto Reprodução/Instagram @polypolycarpo @qbianca

Parece irônico usar tecidos tão finos quando a intenção é se esquentar, mas a variedade de textura é uma ótima pedida para tornar o look mais interessante. Dependendo da temperatura, uma manga longa já funciona bem. E se o frio apertar, a dica da Poly é usar a peça como a primeira camada, arrematando com uma jaqueta ou blazer por cima para fechar o outfit.


Veja Também 

Imagem de destaque

Confecções de Colatina aceleram produção para o inverno e apostam no jeans como tendência

Imagem de destaque

Moletons tendência no inverno 2026: conheça modelos estilosos para os dias frios

Designer do ES conquista 1º lugar em concurso nacional de moda

Capixaba de Muniz Freire leva primeiro lugar em prêmio nacional de moda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Moda Inverno
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bike elétrica: aluguel a partir de R$ 33 vira alternativa para entregadores no ES
Luciana Aparecida Vieira Trancoso e Júlia Vieira Balestrero
Ex-esposa e filha relatam agressões e perseguição de dono de pizzaria no ES
Alexandre Alves Serafim, de 52 anos, procurado por atropelamento com morte em Cariacica
Polícia divulga foto de motorista foragido após morte de representante comercial no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados