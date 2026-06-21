O friozinho já está fazendo a gente tirar os casacos do armário e, com a chegada oficial do inverno neste domingo (21), a tendência é esfriar ainda mais. Ou seja: a temporada dos tecidos grossos, das botas e dos lenços começou!





Há quem ame e quem odeie, mas não dá pra negar que se vestir para o frio exige um pouco mais de criatividade na hora de combinar tantas camadas. Para te ajudar, HZ conversou com a curadora de moda Carú Teixeira e com as influenciadoras Poly Polycarpo e Bianca Queiroz, que destacaram as principais tendências do inverno 2026.