O friozinho já está fazendo a gente tirar os casacos do armário e, com a chegada oficial do inverno neste domingo (21), a tendência é esfriar ainda mais. Ou seja: a temporada dos tecidos grossos, das botas e dos lenços começou!
Há quem ame e quem odeie, mas não dá pra negar que se vestir para o frio exige um pouco mais de criatividade na hora de combinar tantas camadas. Para te ajudar, HZ conversou com a curadora de moda Carú Teixeira e com as influenciadoras Poly Polycarpo e Bianca Queiroz, que destacaram as principais tendências do inverno 2026.
Estampa xadrez
Clássica das temperaturas mais frias, a estampa xadrez aparece novamente, trazendo a vibe acadêmica que combina demais com um café quentinho. E fica a dica: para facilitar a composição com outras peças, Carú sugere escolher uma padronagem sem muitas variações de cor.
Tons terrosos
Não é de hoje que no mundo da moda se diz que a cor marrom é o novo preto. O inverno 2026 vai seguir com as cores terrosas, com certa participação dos beges, mas principalmente tendendo para os tons mais escuros, como o marrom, o vinho e o verde oliva.
Sobreposições
Se as baixas temperaturas exigem muitas camadas, é o momento perfeito para as sobreposições. Além de esquentar, os combos de peças permitem um novo olhar sobre os itens que já temos no armário. Uma opção clássica é um colete de tricô por cima da camisa de botão. Não tem erro!
Rendas e transparências
Parece irônico usar tecidos tão finos quando a intenção é se esquentar, mas a variedade de textura é uma ótima pedida para tornar o look mais interessante. Dependendo da temperatura, uma manga longa já funciona bem. E se o frio apertar, a dica da Poly é usar a peça como a primeira camada, arrematando com uma jaqueta ou blazer por cima para fechar o outfit.