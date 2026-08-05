"Bad Boy": caminhoneiro é flagrado com três quilos de crack em Guarapari

Um caminhoneiro, 35 anos, foi preso em flagrante na tarde de terça-feira (4), no trevo do município de Guarapari, em frente à rodoviária, após ser flagrado transportando três quilos de crack. A droga estava na cabine do caminhão conduzido pelo suspeito.
A prisão foi feita por policiais do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) após um trabalho de monitoramento. Durante a abordagem, os investigadores localizaram, no interior do veículo, três barras de crack com a logo "Bad Boy" (garoto mau). De acordo com as investigações, o entorpecente tinha como destino traficantes que atuam no município de Viana.
Após os procedimentos de praxe, o caminhoneiro, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, onde permanece à disposição da Justiça.