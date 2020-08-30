Xadrez: escolha o que mais combina com seu estilo e aposte na tendência

Do despojado ao elegante: xadrez é a estampa da vez. Crédito: Reprodução Pinterest

O xadrez tão usado em toalhas de piquenique está mais uma vez em alta na nossa lista de desejos!

A estampa, que foi muito vista nas musas dos filmes dos anos 1960, mostra o quanto pode ser versátil com suas diversas possibilidades de uso.

Tanto em vestidos que dão um ar mais romântico para a estampa, quanto em blusas e saias que tiram a produção do óbvio no ato, a estampa xadrez cria um jogo de composições.

A estampa também aparece em formatos maiores e em versões casuais. Crédito: Reprodução Pinterest

Com um leve perfume vintage, a padronagem deixa o visual mais feminino e cheio de encantamento. Mas se você não curte muito esse estilo mais romântico, misturar a estampa com outros tipos de peças mais despojadas, como jeans e jaquetas, por exemplo, pode ser uma boa alternativa.

O que sem dúvida todos temos que concordar é que o resultado do look xadrez é bem leve, com uma pegada de “mood férias”.