Xadrez: escolha o que mais combina com seu estilo e aposte na tendência

O xadrez tão usado em toalhas de piquenique está mais uma vez em alta na nossa lista de desejos!
A estampa, que foi muito vista nas musas dos filmes dos anos 1960, mostra o quanto pode ser versátil com suas diversas possibilidades de uso.
Tanto em vestidos que dão um ar mais romântico para a estampa, quanto em blusas e saias que tiram a produção do óbvio no ato, a estampa xadrez cria um jogo de composições.
Com um leve perfume vintage, a padronagem deixa o visual mais feminino e cheio de encantamento. Mas se você não curte muito esse estilo mais romântico, misturar a estampa com outros tipos de peças mais despojadas, como jeans e jaquetas, por exemplo, pode ser uma boa alternativa.
O que sem dúvida todos temos que concordar é que o resultado do look xadrez é bem leve, com uma pegada de “mood férias”.