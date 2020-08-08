AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Dica da Nanda

Calça branca: saiba como incluir a peça atemporal no look

As modelagens mais amplas são perfeitas para criar um visual mais moderno e despojado

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 08:00

Públicado em 

08 ago 2020 às 08:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Dicas da Nanda: calça branca
Dicas da Nanda: calça branca Crédito: Reprodução Pinterest
Sempre é uma boa hora de sair da mesmice e dar uma mudada no visual. E a calça branca estilo calça jeans é sem dúvida esse tipo de peça. Ela é clássica, atemporal, um verdadeiro curinga que combina com qualquer outra peça do seu guarda roupa.
Por isso, vou te mostrar diversas maneiras eficientes de como você pode resgatar aquela calça branca guardada lá no fundo do seu armário.
As modelagens mais amplas são perfeitas para criar um visual mais moderno e despojado, use com camisa de botões, brinco grande e um coque bem alto no cabelo.
Dicas da Nanda: calça branca
Dicas da Nanda: calça branca Crédito: Reprodução Pinterest
Já o duo de cores preto e branco é a fórmula perfeita para estar clássica e chique em qualquer ocasião.
O look total white além de ser altamente flexível, permite brincar com acessórios, estampas e texturas.
O modelo flare é o meu preferido, ele modela o corpo, disfarça quem tem quadril largo e ao mesmo tempo cria curvas em quem não tem. Não tem como não amar!
Dicas da Nanda: calça branca
Dicas da Nanda: calça branca Crédito: Reprodução Pinterest

Veja Também

Moda masculina: conheça a tendência 'sockless'

Invista sem medo: calça de cintura alta, vestido básico e blazer

Saiba como montar looks estilosos com coletes de tricô

Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

Tópicos Relacionados

Moda opinião Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casagrande liderança preferência do eleitor capixaba ao Senado
Quaest: Casagrande mantém liderança em cenários para o Senado no ES
Ricardo Ferraço, Pazolini e Hartung empatam tecnicamente na corrida pelo governo do Estado, diz Quaest
Ricardo, Pazolini e Hartung têm empate técnico na disputa pelo governo do ES, diz Quaest
Montanhas Capixabas ganham rota de turismo de experiência
Montanhas Capixabas ganham rota de turismo de experiência inspirada na Mata Atlântica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados