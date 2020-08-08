Calça branca: saiba como incluir a peça atemporal no look

Dicas da Nanda: calça branca Crédito: Reprodução Pinterest

Sempre é uma boa hora de sair da mesmice e dar uma mudada no visual. E a calça branca estilo calça jeans é sem dúvida esse tipo de peça. Ela é clássica, atemporal, um verdadeiro curinga que combina com qualquer outra peça do seu guarda roupa.

Por isso, vou te mostrar diversas maneiras eficientes de como você pode resgatar aquela calça branca guardada lá no fundo do seu armário.

As modelagens mais amplas são perfeitas para criar um visual mais moderno e despojado, use com camisa de botões, brinco grande e um coque bem alto no cabelo.

Dicas da Nanda: calça branca Crédito: Reprodução Pinterest

Já o duo de cores preto e branco é a fórmula perfeita para estar clássica e chique em qualquer ocasião.

O look total white além de ser altamente flexível, permite brincar com acessórios, estampas e texturas.

O modelo flare é o meu preferido, ele modela o corpo, disfarça quem tem quadril largo e ao mesmo tempo cria curvas em quem não tem. Não tem como não amar!