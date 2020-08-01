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Dica da Nanda

Moda masculina: conheça a tendência 'sockless'

O estilo que despensa a meias e aposta em deixar o tornozelo à mostra vem conquistando cada vez mais adeptos

Publicado em 01 de Agosto de 2020 às 08:00

Públicado em 

01 ago 2020 às 08:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade Fernanda Trindade
Moda masculina: estilo sockless; Dicas da Nanda
Calças mais encurtadas e sapatos em tons neutros garantem ar mais despojado ao look formal. Crédito: Reprodução Pinterest
Quem por aí já é adepto do estilo sockless? Que nada mais é do que usar os sapatos sem meias.
Conforme as calças foram encurtadas, por vários ditadores da moda masculina, a meia se tornou simplesmente excluída em qualquer look, com exceção do traje formal.
Não existe regra para usar esse estilo, você precisa apenas descartar as meais com quase todos os tipo de sapato.
O melhor modelo para acertar em cheio com esse look é o mocassim, ele dá uma aparência clean, minimalista, e é uma ótima maneira de criar um visual elegante e equilibrado, e ao mesmo tempo bem informal.
Moda masculina: estilo sockless; Dicas da Nanda
Sapatos no estilo mocassim são os que mais ornam com o conceito 'sockless'. Crédito: Reprodução Pinterest
Outra opção de sapato para explorar são as alpargatas, perfeitas para dar um toque informal e casual ao visual.
Agora tente evitar os sapatos pretos ao elaborar um look mais formal, já que a cor deixa a produção mais carregada. Ao invés disso, invista na paleta de cores neutras e combine seu sapato com o mesmo tom da calça que devem ser mais justas e de corte reto, a barra deve ficar na linha do tornozelo ou um pouco acima, bem no estilo italiano.
Moda masculina: estilo sockless; Dicas da Nanda
Aposte e combinar os sapatos com outros tons já presentes no look. Crédito: Reprodução Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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