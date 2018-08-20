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Grupo Reserva lança marca masculina dedicada a básicos e sob medida

'A oficina' acaba de abrir sua primeira loja física no Rio de Janeiro, com um espaço que promove uma imersão em seu universo

Publicado em 20 de Agosto de 2018 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2018 às 17:58
A marca investe em roupas básicas, despojadas e elegantes Crédito: Reprodução/ Instagram
Investindo numa seleção de básicos clássicos e na oferta de serviço de sob medida, o grupo Reserva lança sua mais nova marca, a Oficina. Ela acaba de abrir, no shopping Leblon no Rio, sua primeira loja física, um espaço que promove uma espécie imersão em seu universo.
Conta com um ateliê para ajuste de peças de peças (de qualquer marca), curadoria musical do clube de jazz nova-iorquino Blue Note, um bar (com uísques e drinks Johnnie Walker), cervejas artesanais (da Wäis), uma barbearia, bicicletas design (da Milano) e, claro, muitas roupas.
Nas araras da loja, reinam camisetas, casacos, jeans, calças e bermudas em modelagens atemporais, feitos em algodão pima, sarja, moletom e linho, numa cartela de cores dominada por preto, cinza, marinho e branco. Em meio às peças prontas para vestir (e levar para casa), um painel destaca o serviço de camisas customizáveis sob medida, com preços de R$ 299 a R$ 540.
Ali, o cliente pode escolher o tecido (89 opções), o tipo de colarinho (cinco alternativas), de punho (três), de caimento (slim ou clássico) e o comprimento, entre outras variações que possibilitam mais de 300 mil resultados diferentes. Um vendedor-consultor auxilia no processo e dá dicas do que funciona melhor para cada tipo de necessidade e estilo.
Para que a camisa tenha um tamanho igualmente ajustado ao freguês, são tiradas doze medidas do corpo (pescoço, manga, tórax, cintura, ombro a ombro, bíceps, antebraço...). Uma vez resolvidas essas questões (coisa de apenas alguns minutos), o produto leva até 20 dias úteis para ser entregue na casa do consumidor.
A ideia da marca é expandir o serviço e oferecer costumes sob medida até o início do ano que vem. Antes disso, ela deve lançar uma linha de acessórios em couro.

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