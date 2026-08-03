Capixabas representam o Brasil em Mundial de Vela na Dinamarca

Dois atletas formados no Iate Clube do Espírito Santo (ICES) estão entre os representantes brasileiros no 2026 ILCA 4 Youth World Championships, um dos principais campeonatos mundiais de vela para jovens. A competição será disputada entre os dias 4 e 9 de agosto, em Aarhus, na Dinamarca.





Os capixabas Torben Diniz e Lívia Tavares, ambos de 16 anos, integram a delegação brasileira no evento, que reúne 877 velejadores de 56 países. Na categoria ILCA 4 masculino, estão inscritos 300 atletas, enquanto a disputa feminina contará com 150 competidoras.





Os dois começaram na vela aos 7 anos, competindo na classe Optimist, considerada a principal porta de entrada para o esporte náutico de alto rendimento. Atualmente, disputam provas na classe ILCA 4, categoria voltada para jovens e que representa uma etapa de formação para atletas que pretendem chegar às classes olímpicas ILCA 6 e ILCA 7.





Torben conquistou uma das vagas brasileiras na disputa masculina por meio do Ranking Brasileiro de ILCA 4. Já Lívia será a única representante do Brasil na competição feminina. Os atletas chegaram à Dinamarca nos últimos dias e participam da programação de treinos antes do início das regatas.





O Mundial é organizado pela ILCA Class Association em parceria com o Aarhus International Sailing Center e é considerado uma das principais competições da vela de base no mundo. Tradicionalmente, o evento reúne atletas que futuramente passam a integrar seleções nacionais e disputam competições olímpicas.