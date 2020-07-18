Saiba como montar looks estilosos com coletes de tricô

Looks com colete de tricô Crédito: Reprodução Pinterest

Chegou a vez de roubar as roupas do guarda roupa dos nossos avôs e trazer o colete de tricot com uma pegada masculina de volta aos looks de street style, e ao que tudo indica, essa tendência veio com força, com uma pegada vintage híper descolada. Use por cima de camisetas, camisas e blusas de manga bufante para um visual mais moderno.

A peça é item essencial para arrematar uma produção de meia-estação com um toque entre o clássico e sofisticado, com muita personalidade e de quebra garantindo um look confortável e quentinho na medida certa.

Se jogue nas inspirações e aproveite o 'hype' dessa pecça super 'comfy'. Crédito: Reprodução Pinterest

O colete também pode ser um detalhe extra super charmoso em um outfit mais básico. Sabe quando a calça e camiseta não parecem o suficiente para um look super cool? É aí que ele entra, deixando à produção muito mais cheia de bossa!