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Dica da Nanda

Saiba como montar looks estilosos com coletes de tricô

O famoso 'colete do vovô' está super em alta. Veja algumas inspirações e se jogue nessa tendência super confortável e quentinha

Públicado em 

18 jul 2020 às 08:00
Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta

Looks com colete de tricô
Looks com colete de tricô Crédito: Reprodução Pinterest
Chegou a vez de roubar as roupas do guarda roupa dos nossos avôs e trazer o colete de tricot com uma pegada masculina de volta aos looks de street style, e ao que tudo indica, essa tendência veio com força, com uma pegada vintage híper descolada. Use por cima de camisetas, camisas e blusas de manga bufante para um visual mais moderno.
A peça é item essencial para arrematar uma produção de meia-estação com um toque entre o clássico e sofisticado, com muita personalidade e de quebra garantindo um look confortável e quentinho na medida certa.
Looks com colete de tricô
Se jogue nas inspirações e aproveite o 'hype' dessa pecça super 'comfy'. Crédito: Reprodução Pinterest
O colete também pode ser um detalhe extra super charmoso em um outfit mais básico. Sabe quando a calça e camiseta não parecem o suficiente para um look super cool? É aí que ele entra, deixando à produção muito mais cheia de bossa!
Looks com colete de tricô
Para dar um 'up' em um look básico: colete de tricô Crédito: Reprodução Pinterest

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