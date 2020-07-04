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Dicas da Nanda

Camisa polo: em vez de esporte, estilo

"Deixe um pouco de lado a combinação clássica e dê a camisa novas chances de combinações"

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 08:00

Públicado em 

04 jul 2020 às 08:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Camisa polo; looks; Dicas da Nanda
A camisa polo é uma peça atemporal. Crédito: Reprodução Pinterest
Você já parou pra perceber que estamos valorizando roupas muito mais básicas nesse momento de quarentena?
As blusas atemporais agora mais do que nunca, invadiram os nossos looks e sem dúvida, são as protagonistas da estação.
Sejam elas camisetas com alguma estampa ou frase, muscle tees, blusas de gola alta, entre outras, mas um modelo que vem se destacando ainda mais, são as clássicas camisas de gola polo, além de carregarem um estilo super chic e esportivo, elas são capazes de combinar com qualquer produção.
Camisa polo; looks; Dicas da Nanda
Na quarentena, menos é mais. Crédito: Reprodução Pinterest
Já pode desfazer todo o conceito que você tem da velha camisa polo. Nada de looks caretas, agora elas podem sim ser super cool, se inseridas em looks que fogem do óbvio. Para conseguir um resultado bacana usando a camisa, basta que você escolha complementos que entram como contraponto ao estilo preppy dela. Peças como macacão jeans, vestidos, bermuda jeans, saias descontraídas e por aí vai.
Deixe um pouco de lado a combinação clássica e dê a camisa novas chances de combinações.
Camisa polo; looks; Dicas da Nanda
Ouse novas combinações. Crédito: Reprodução Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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