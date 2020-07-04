Camisa polo: em vez de esporte, estilo

A camisa polo é uma peça atemporal. Crédito: Reprodução Pinterest

Você já parou pra perceber que estamos valorizando roupas muito mais básicas nesse momento de quarentena?

As blusas atemporais agora mais do que nunca, invadiram os nossos looks e sem dúvida, são as protagonistas da estação.

Sejam elas camisetas com alguma estampa ou frase, muscle tees, blusas de gola alta, entre outras, mas um modelo que vem se destacando ainda mais, são as clássicas camisas de gola polo, além de carregarem um estilo super chic e esportivo, elas são capazes de combinar com qualquer produção.

Na quarentena, menos é mais. Crédito: Reprodução Pinterest

Já pode desfazer todo o conceito que você tem da velha camisa polo. Nada de looks caretas, agora elas podem sim ser super cool, se inseridas em looks que fogem do óbvio. Para conseguir um resultado bacana usando a camisa, basta que você escolha complementos que entram como contraponto ao estilo preppy dela. Peças como macacão jeans, vestidos, bermuda jeans, saias descontraídas e por aí vai.

Deixe um pouco de lado a combinação clássica e dê a camisa novas chances de combinações.