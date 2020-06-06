Deu zebra!

Estampa de zebra faz sucesso entre it-girls. Crédito: Pinterest

Que atire a primeira pedra quem ainda não desejou montar um look bem estiloso nessas últimas semanas, mesmo pra ficar em casa. No meu caso foi com a estampa de zebra.

Opções de estampas maxi e algumas mais discreta tornam a "trend" adaptável a diversos gostos. Crédito: Pinterest

Ela pode aparecer em cores inusitadas ou no clássico P&B, em escalas minúsculas ou máxi para realmente se destacar no look, fica por sua conta e gosto. Na categoria roupas, uma peça de zebra dificilmente vai passar despercebida. É perfeita para ser o foco em looks com outras peças mais discretas, ou então para compor um mix de estampas mesmo, está tudo permitido!

Caso prefira aderir a tendência de um jeito mais discreto, você pode investir em sapatos. Crédito: Pinterest

Nos acessórios a zebra aparece com mais sutileza, mas ainda ganha um destaque enorme nos looks! Bolsas e cintos são ideais para levar aquele look que precisa de um pouco de textura, mas os sapatos são os meus favoritos: deixa qualquer look mais cool no ato! Botas, sandálias, scarpins, rasteirinhas e até pantufas. Têm modelo de zebra para todos os gostos, estilos e ocasiões!