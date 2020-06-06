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Dicas da Nanda

Deu zebra!

Estampa de zebra em várias versões é a nova tendência

Publicado em 06 de Junho de 2020 às 08:00

Públicado em 

06 jun 2020 às 08:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Estampa de zebra
Estampa de zebra  faz sucesso entre it-girls. Crédito: Pinterest
Que atire a primeira pedra quem ainda não desejou montar um look bem estiloso nessas últimas semanas, mesmo pra ficar em casa. No meu caso foi com a estampa de zebra.
Estampa de zebra
Opções de estampas maxi e algumas mais discreta tornam a "trend" adaptável a diversos gostos. Crédito: Pinterest
Ela pode aparecer em cores inusitadas ou no clássico P&B, em escalas minúsculas ou máxi para realmente se destacar no look, fica por sua conta e gosto. Na categoria roupas, uma peça de zebra dificilmente vai passar despercebida. É perfeita para ser o foco em looks com outras peças mais discretas, ou então para compor um mix de estampas mesmo, está tudo permitido!
Estampa de zebra
Caso prefira aderir a tendência de um jeito mais discreto, você pode investir em sapatos. Crédito: Pinterest
Nos acessórios a zebra aparece com mais sutileza, mas ainda ganha um destaque enorme nos looks! Bolsas e cintos são ideais para levar aquele look que precisa de um pouco de textura, mas os sapatos são os meus favoritos: deixa qualquer look mais cool no ato! Botas, sandálias, scarpins, rasteirinhas e até pantufas. Têm modelo de zebra para todos os gostos, estilos e ocasiões!
Estampa de zebra
Escolha sua versão e se jogue na "trend". Crédito: Pinterest

Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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