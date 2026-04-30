Quatro máquinas caça-níqueis são apreendidas em Viana

O proprietário de um bar localizado em Marcílio de Noronha, em Viana, foi encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica após quatro máquinas caça-níqueis serem encontradas em seu estabelecimento.





A apreensão foi feita pela Guarda Municipal de Viana, após recebimento de denúncia sobre a existência de jogos de azar no local. Segundo o agente Santos, os equipamentos estavam em funcionamento, conectadas à rede elétrica, embora ninguém jogasse no momento.





Elas tinham números de série e encontravam-se trancadas com cadeado, não sendo possível verificar eventual quantia em dinheiro em seu interior. Elas foram desligadas e encaminhadas à delegacia junto com o dono do bar. “Foi constatado que o conduzido possui algumas passagens pelo mesmo motivo, de jogos de azar, em 2016 e 2022.”





Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados à Polícia Civil. O texto será atualizado quando houver retorno.