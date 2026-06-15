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Vilmara Fernandes

Pena de 40 anos para homem que matou mulher com golpes de facão no ES

Pelo feminicídio, o ambulante terá ainda que pagar indenização aos familiares da vítima, com quem tinha um relacionamento conturbado

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 16:47

Públicado em 

15 jun 2026 às 16:47
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Bernadete de Souza Braga, de 61 anos, assassinada com golpes de facão em 4 de outubro de 2023
Camilly Napoleão com Adobe Firefly / Arquivo AG

Um ambulante foi condenado a 40 anos de prisão pelo feminicídio da companheira com golpes de facão. Ele terá ainda que pagar uma indenização por danos morais de R$ 100 mil aos descendentes da vítima. O júri popular ocorreu na tarde desta segunda-feira (15), em Vitória. 


O crime aconteceu no Centro de Vitória, em 4 de outubro de 2023. Bernadete de Souza Braga, de 61 anos, foi asfixiada com um golpe chamado de “mata-leão”. Após desmaiar, ela foi atingida com golpes de facão em sua cabeça e, na sequência, teve o peito perfurado.


O assassinato foi praticado pelo ambulante Antonio Fernandes da Silva, o Careca, hoje com 64 anos. A última imagem da vítima  mostra ela entrando no prédio onde o casal residia. 


Na gravação (veja vídeo abaixo), a vítima primeiro aparece sozinha esperando o elevador. Uma vizinha chega com seu cachorro e, em seguida, o companheiro da vítima se aproxima, com um colete. Apesar de serem um casal, os dois mantinham um distanciamento. 


Ao entrar no apartamento, ocorreu uma discussão, com o homem desconfiado de que ela o traía. 


Segundo denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), cansada dos abusos que sofria, ela decidiu deixar a casa. Foi atingida antes de alcançar a porta, quando Antonio a puxou pelos cabelos e a arrastou até o quarto, onde o feminicídio ocorreu.


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Vilmara Fernandes

É jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi repórter nas editorias de Política, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como repórter especial com foco em matérias investigativas em diversas áreas.

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