Pena de 40 anos para homem que matou mulher com golpes de facão no ES

Um ambulante foi condenado a 40 anos de prisão pelo feminicídio da companheira com golpes de facão. Ele terá ainda que pagar uma indenização por danos morais de R$ 100 mil aos descendentes da vítima. O júri popular ocorreu na tarde desta segunda-feira (15), em Vitória.





O crime aconteceu no Centro de Vitória, em 4 de outubro de 2023. Bernadete de Souza Braga, de 61 anos, foi asfixiada com um golpe chamado de “mata-leão”. Após desmaiar, ela foi atingida com golpes de facão em sua cabeça e, na sequência, teve o peito perfurado.





O assassinato foi praticado pelo ambulante Antonio Fernandes da Silva, o Careca, hoje com 64 anos. A última imagem da vítima mostra ela entrando no prédio onde o casal residia.





Na gravação (veja vídeo abaixo), a vítima primeiro aparece sozinha esperando o elevador. Uma vizinha chega com seu cachorro e, em seguida, o companheiro da vítima se aproxima, com um colete. Apesar de serem um casal, os dois mantinham um distanciamento.





Ao entrar no apartamento, ocorreu uma discussão, com o homem desconfiado de que ela o traía.





Segundo denúncia do Ministério Público do Espírito Santo (MPES), cansada dos abusos que sofria, ela decidiu deixar a casa. Foi atingida antes de alcançar a porta, quando Antonio a puxou pelos cabelos e a arrastou até o quarto, onde o feminicídio ocorreu.



