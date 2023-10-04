Mulher é morta a facadas dentro de apartamento no Centro de Vitória

Bernardete Sousa Braga foi morta a facadas no Centro de Vitória Crédito: Acervo Pessoal

Uma mulher foi morta a facadas dentro de um apartamento no Centro de Vitória , na tarde desta quarta-feira (4). Segundo a polícia, o suspeito do crime seria o companheiro dela, que trabalha como ambulante, assim como a vítima.

Conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, a vítima foi identificada como Bernardete Sousa Braga e trabalhava com o companheiro na região vendendo água de coco e doces. O casal teria retornado ao apartamento e, momentos depois, o suspeito desceu sozinho. Ele teria avisado a outro ambulante que matou a mulher e, em seguida, fugiu.

De acordo com apuração da reportagem da TV Gazeta, ele foi preso horas após o crime em Vitória. O local onde foi o homem foi detido e o nome do suspeito não foram informados.

Esse colega do suspeito avisou ao porteiro do prédio que verificou o apartamento e encontrou a mulher já morta. O homem ainda teria deixado uma carta confessando o crime.

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Mulher é morta a facadas no Centro de Vitória

A Guarda Municipal foi acionada e realiza buscas. De acordo com o inspetor Rocha, uma equipe patrulhava na região quando recebeu a informação do crime no Centro da Capital.

"As informações iniciais indicam crime de feminicício. O suspeito dividia o aluguel do imóvel com outro ambulante da região. Após cometer o crime, ele procurou esse amigo e confessou o crime. São informações iniciais e a Polícia Civil vai investigar.