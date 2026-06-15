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CE 187

Acidente de ônibus com time de basquete deixa ao menos 7 mortos no CE

O veículo levava uma equipe de basquete e outros ocupantes, totalizando mais de 40 passageiros; eles eram de Juazeiro do Norte e estavam retornando de um evento esportivo em Sobral

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 13:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jun 2026 às 13:36
Ônibus capotado em rodovia no Ceará
Ônibus capotado em rodovia no Ceará Reprodução/Redes Sociais
Sete pessoas morreram e outras ficaram feridas após um ônibus capotar na madrugada de hoje na CE-187, em Tauá, no interior do Ceará.
O veículo levava uma equipe de basquete e outros ocupantes, totalizando mais de 40 passageiros. Segundo informações do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), eles eram de Juazeiro do Norte e estavam retornando de um evento esportivo em Sobral.
O coletivo caiu lateralmente em um barranco por volta das 3h. Imagens do local mostram as margens da estrada, onde inúmeros passageiros caíram.
Bombeiros informaram que número de mortos pode aumentar. Segundo a corporação, equipes estão no local atuando na retirada de vítimas e, "provavelmente, o número é até maior" do que sete mortos.
Os feridos foram levados a unidades de saúde de Tauá. Segundo informações da prefeita da cidade, Patrícia Aguiar (PSD), eles estão recebendo atendimento no Hospital Dr. Alberto Feitosa Lima e na UPA 24h. Ainda não se sabe, no entanto, o número total de vítimas.
"Uma cena bem triste", relatou membro do SAMU. Em entrevista à estação de rádio local Educadora FM 95,7, um socorrista, que não teve o nome divulgado, disse que estava muito escuro durante o atendimento e que muitos destroços ficaram dentro do mato. "Era uma situação bem difícil, até para gente que tem costume de lidar com essas situações", contou.
O UOL entrou em contato com a SSP (Secretaria de Segurança Pública) e aguarda retorno. O espaço segue aberto.

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