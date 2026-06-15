Acidente de ônibus com time de basquete deixa ao menos 7 mortos no CE

Ônibus capotado em rodovia no Ceará Reprodução/Redes Sociais

Sete pessoas morreram e outras ficaram feridas após um ônibus capotar na madrugada de hoje na CE-187, em Tauá, no interior do Ceará.

O veículo levava uma equipe de basquete e outros ocupantes, totalizando mais de 40 passageiros. Segundo informações do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), eles eram de Juazeiro do Norte e estavam retornando de um evento esportivo em Sobral.

O coletivo caiu lateralmente em um barranco por volta das 3h. Imagens do local mostram as margens da estrada, onde inúmeros passageiros caíram.

Bombeiros informaram que número de mortos pode aumentar. Segundo a corporação, equipes estão no local atuando na retirada de vítimas e, "provavelmente, o número é até maior" do que sete mortos.

Os feridos foram levados a unidades de saúde de Tauá. Segundo informações da prefeita da cidade, Patrícia Aguiar (PSD), eles estão recebendo atendimento no Hospital Dr. Alberto Feitosa Lima e na UPA 24h. Ainda não se sabe, no entanto, o número total de vítimas.

"Uma cena bem triste", relatou membro do SAMU. Em entrevista à estação de rádio local Educadora FM 95,7, um socorrista, que não teve o nome divulgado, disse que estava muito escuro durante o atendimento e que muitos destroços ficaram dentro do mato. "Era uma situação bem difícil, até para gente que tem costume de lidar com essas situações", contou.