ArcelorMittal Tubarão abre vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.100

A ArcelorMittal Unidade Tubarão está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026. As oportunidades estão disponíveis para estudantes de cursos técnicos e de graduação.





A seleção é aberta a candidatos regularmente matriculados, com previsão de conclusão do curso a partir de junho de 2027.





A bolsa-auxílio é de R$ 1.029,00 para estudantes de cursos técnicos, com jornada de seis horas diárias (das 8h às 14h), e de R$ 1.101,00 para alunos de graduação, com carga horária de quatro horas por dia (nos turnos matutino ou vespertino). Os estagiários também contam com alimentação, uniforme e transporte oferecidos pela empresa, conforme as rotas disponíveis.