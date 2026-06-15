ArcelorMittal Tubarão abre vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.100

A ArcelorMittal Unidade Tubarão está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026. As oportunidades estão disponíveis para estudantes de cursos técnicos e de graduação.
A seleção é aberta a candidatos regularmente matriculados, com previsão de conclusão do curso a partir de junho de 2027.
A bolsa-auxílio é de R$ 1.029,00 para estudantes de cursos técnicos, com jornada de seis horas diárias (das 8h às 14h), e de R$ 1.101,00 para alunos de graduação, com carga horária de quatro horas por dia (nos turnos matutino ou vespertino). Os estagiários também contam com alimentação, uniforme e transporte oferecidos pela empresa, conforme as rotas disponíveis.
O objetivo da empresa é oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional, proporcionando vivência prática, aprendizado e contato com diferentes áreas da indústria.
Os interessados podem se inscrever até o dia 3 de julho na página oficial do programa.
Confira as vagas
Estudantes de graduação dos seguintes cursos:
Administração
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia da Computação
Ciência da Computação
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Engenharia Metalúrgica
Engenharia Mecânica
Engenharia Química
Química Industrial
Estudantes dos seguintes cursos técnico:
Administração
Eletrotécnica
Mecânica
Metalurgia
Química
Informática
Portos