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Jovens talentos

ArcelorMittal Tubarão abre vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.100

Oportunidades são para estudantes de nível técnico e superior, com previsão de conclusão a partir de junho de 2027

Publicado em 15 de Junho de 2026 às 13:39

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

15 jun 2026 às 13:39
Bobinas a quente na ArcelorMittal Tubarão
Bobinas a quente na ArcelorMittal Tubarão Divulgação/ArcelorMittal

A ArcelorMittal Unidade Tubarão está com inscrições abertas para o Programa de Estágio 2026. As oportunidades estão disponíveis para estudantes de cursos técnicos e de graduação.


A seleção é aberta a candidatos regularmente matriculados, com previsão de conclusão do curso a partir de junho de 2027.


A bolsa-auxílio é de R$ 1.029,00 para estudantes de cursos técnicos, com jornada de seis horas diárias (das 8h às 14h), e de R$ 1.101,00 para alunos de graduação, com carga horária de quatro horas por dia (nos turnos matutino ou vespertino). Os estagiários também contam com alimentação, uniforme e transporte oferecidos pela empresa, conforme as rotas disponíveis.

O objetivo da empresa é oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional, proporcionando vivência prática, aprendizado e contato com diferentes áreas da indústria.


Os interessados podem se inscrever até o dia 3 de julho na página oficial do programa.

Confira as vagas

  • Estudantes de graduação dos seguintes cursos:

  • Administração

  • Engenharia de Produção

  • Engenharia Elétrica

  • Engenharia da Computação

  • Ciência da Computação

  • Análise e Desenvolvimento de Sistemas

  • Engenharia Metalúrgica

  • Engenharia Mecânica

  • Engenharia Química

  • Química Industrial

  • Estudantes dos seguintes cursos técnico:

  • Administração

  • Eletrotécnica

  • Mecânica

  • Metalurgia

  • Química

  • Informática

  • Portos

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