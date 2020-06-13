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Dicas da Nanda

Acessórios: eles levantam o look

"O legal é misturar estilos, cores, texturas e criar uma historinha diferente com os acessórios"

Públicado em 

13 jun 2020 às 08:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Acessórios - dicas da Nanda
Aposte nos acessórios para dar um "up" no visual. Crédito: Reprodução
Quem me conhece sabe como eu sou apaixonada por acessórios, acho que não tem nada melhor para levantar uma produção. E o curioso, que diferente da maioria das pessoas, eu começo a pensar nos meus looks por eles.
Sejam eles bijoux, joias, bolsas, cintos ou sapatos, adicionar complementos leva qualquer look à outro nível, nos enche de bossa e estilo - deixando até as combinações mais básicas super descoladas.
Mas cá entre nós, a arte de saber combinar acessórios parece ser moleza para alguns ou pode ser um tarefa e tanto para outros.
Acessórios - Dicas da Nanda
Em um look mais sérios, invista em acessórios que dão um destaque. Crédito: Reprodução
Por isso, pra quem quer começar, tente apostar em acessórios que se coordenem com as peças de roupas que você está usando, as cores não precisam ser as mesmas, elas podem contrastar, os modelos também não precisam ser os mesmos, como por exemplo, peças delicadas só podem ser usadas com outros tipos delicados.
Acessórios - Dicas da Nanda
Você pode investir em acessórios simples quando o look for mais elaborado. Crédito: Reprodução
O legal é misturar estilos, cores, texturas e criar uma historinha diferente com os acessórios. Os estilos maxi são os meus preferidos, e combiná-los com as estampas presentes na roupa fica moderno e nada óbvio!
Vamos nos inspirar nas imagens dessas mulheres super estilosas e roubar vários truques certeiros para nunca mais termos dúvidas na hora de combinar acessórios.
Acessórios - Dicas da Nanda
Ousar também está liberado. Crédito: Reprodução

Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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