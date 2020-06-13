Acessórios: eles levantam o look

Aposte nos acessórios para dar um "up" no visual. Crédito: Reprodução

Quem me conhece sabe como eu sou apaixonada por acessórios, acho que não tem nada melhor para levantar uma produção. E o curioso, que diferente da maioria das pessoas, eu começo a pensar nos meus looks por eles.

Sejam eles bijoux, joias, bolsas, cintos ou sapatos, adicionar complementos leva qualquer look à outro nível, nos enche de bossa e estilo - deixando até as combinações mais básicas super descoladas.

Mas cá entre nós, a arte de saber combinar acessórios parece ser moleza para alguns ou pode ser um tarefa e tanto para outros.

Em um look mais sérios, invista em acessórios que dão um destaque. Crédito: Reprodução

Por isso, pra quem quer começar, tente apostar em acessórios que se coordenem com as peças de roupas que você está usando, as cores não precisam ser as mesmas, elas podem contrastar, os modelos também não precisam ser os mesmos, como por exemplo, peças delicadas só podem ser usadas com outros tipos delicados.

Você pode investir em acessórios simples quando o look for mais elaborado. Crédito: Reprodução

O legal é misturar estilos, cores, texturas e criar uma historinha diferente com os acessórios. Os estilos maxi são os meus preferidos, e combiná-los com as estampas presentes na roupa fica moderno e nada óbvio!

Vamos nos inspirar nas imagens dessas mulheres super estilosas e roubar vários truques certeiros para nunca mais termos dúvidas na hora de combinar acessórios.