Dica da Nanda: colorido e engajado

Você escolhe se quer hamonizar com peças simples ou montar uma produção que abuse das cores. Crédito: Reprodução

Todo mundo sabe que listras são eternas, o que quer dizer que peças listradas são um investimento, vão morar por anos sem fim no nosso closet e nos ajudam a compor looks por muito tempo. Uma padronagem que já há algum tempo é a queridinha no mundo da moda são as listras nas cores do arco-íris, a combinação é energizante, marcante e dá muita personalidade a sua produção.

Combine com eleentos mais minimalistas ou com uma cor só. Crédito: Reprodução

O segredo pra harmonizar é apostar em peças únicas, como vestido longo ou macacão ou, ainda, coordenar com outros elementos mais minimalistas, com menor teor de informação de moda.

"O segredo pra harmonizar é apostar em peças únicas" Crédito: Reprodução

Pra quem tem medo de arriscar, apostar em camisetas com a estampa do arco íris pode ser um caminho mais fácil, mas se você já tem mais intimidade com a tendência, investir em um conjunto “total rainbow” pode parecer over à primeira vista, mas é na verdade uma escolha de muito estilo, personalidade e alegria na sua produção.