Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cores do arco-íris

Dica da Nanda: colorido e engajado

É tendência:  listras nas cores do arco-íris, a combinação é energizante, marcante e dá muita personalidade a sua produção

Publicado em 27 de Junho de 2020 às 08:00

Públicado em 

27 jun 2020 às 08:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Roupas listradas; Dicas da Nanda
Você escolhe se quer hamonizar com peças simples ou montar uma produção que abuse das cores. Crédito: Reprodução
Todo mundo sabe que listras são eternas, o que quer dizer que peças listradas são um investimento, vão morar por anos sem fim no nosso closet e nos ajudam a compor looks por muito tempo. Uma padronagem que já há algum tempo é a queridinha no mundo da moda são as listras nas cores do arco-íris, a combinação é energizante, marcante e dá muita personalidade a sua produção.
Roupas listradas; Dicas da Nanda
Combine com eleentos mais minimalistas ou com uma cor só. Crédito: Reprodução
O segredo pra harmonizar é apostar em peças únicas, como vestido longo ou macacão ou, ainda, coordenar com outros elementos mais minimalistas, com menor teor de informação de moda.
Roupas listradas; Dicas da Nanda
"O segredo pra harmonizar é apostar em peças únicas" Crédito: Reprodução
Pra quem tem medo de arriscar, apostar em camisetas com a estampa do arco íris pode ser um caminho mais fácil, mas se você já tem mais intimidade com a tendência, investir em um conjunto “total rainbow” pode parecer over à primeira vista, mas é na verdade uma escolha de muito estilo, personalidade e alegria na sua produção.
Roupas listradas; Dicas da Nanda
"Se você já tem mais intimidade com a tendência, investir em um conjunto “total rainbow”. Crédito: Reprodução

Veja Também

Acessórios: eles levantam o look

Deu zebra!

Aposte nos acessórios de cabelo para dar um 'up' no look

Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

Tópicos Relacionados

Beleza Moda Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 24/04/2026
Editais e Avisos - 24/04/2026
Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados