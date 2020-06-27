Dica da Nanda: colorido e engajado

Todo mundo sabe que listras são eternas, o que quer dizer que peças listradas são um investimento, vão morar por anos sem fim no nosso closet e nos ajudam a compor looks por muito tempo. Uma padronagem que já há algum tempo é a queridinha no mundo da moda são as listras nas cores do arco-íris, a combinação é energizante, marcante e dá muita personalidade a sua produção.
O segredo pra harmonizar é apostar em peças únicas, como vestido longo ou macacão ou, ainda, coordenar com outros elementos mais minimalistas, com menor teor de informação de moda.
Pra quem tem medo de arriscar, apostar em camisetas com a estampa do arco íris pode ser um caminho mais fácil, mas se você já tem mais intimidade com a tendência, investir em um conjunto “total rainbow” pode parecer over à primeira vista, mas é na verdade uma escolha de muito estilo, personalidade e alegria na sua produção.