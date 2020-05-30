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Dicas da Nanda

Aposte nos acessórios de cabelo para dar um 'up' no look

Eles são sempre uma boa ideia pra complementar o visual e o melhor é que existem vários tipos muitos estilosos pra você escolher o que mais combina com você

Públicado em 

30 mai 2020 às 08:01
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Acessório de cabelo
Dica incrível pra transformar o visual em segundos. Crédito: Reprodução Pinterest
Os acessórios são infalíveis para parecermos sempre arrumadas nas chamados de vídeo do home office.
As tiaras são ideias para dar um up e te deixar estilosa em segundos, ou seja, surgiu uma reunião de última hora e você não teve tempo de pentear o cabelo logo pela manhã? Aposte nesse acessório.
As tiaras são uma ótima opção pra quem tem pouco tempo. Crédito: Reprodução Pinterest
Outra peça curinga para dar uma repaginada rápida nas madeixas, são as presilhas. Naquelas dias que o nosso cabelo acorda rebelde, essas peças são perfeitas para conseguir domar os fios sem grandes esforços.
Acessório de cabelo
Presilhas dos mais variados formatos fazem toda a diferença no visual. Crédito: Reprodução Pinterest
Outro acessórios que amo e que definitivamente deixa você sair da mesmice é o "scrunchie", volumoso, colorido, estampado, com textura, metalizado, seja ele qual for, garante um efeito moderno de imediato.
Acessório de cabelo
"Scrunchies" de todos os tamanhos, cores e estampas estão super em alta. Crédito: Reprodução Pinterest
Mas se você não é muito adepta dos acessórios de cabelo e tem em casa apenas o bom e velho grampo, não desanime. Com criatividade é possível fazer um penteado super charmoso brincando com as diversas possibilidades que o acessório te proporciona
Acessório de cabelo
Grampos permitem brincadeiras criativas. Crédito: Reprodução Pinterest

Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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