Aposte nos acessórios de cabelo para dar um 'up' no look

Dica incrível pra transformar o visual em segundos. Crédito: Reprodução Pinterest

Os acessórios são infalíveis para parecermos sempre arrumadas nas chamados de vídeo do home office.

As tiaras são ideias para dar um up e te deixar estilosa em segundos, ou seja, surgiu uma reunião de última hora e você não teve tempo de pentear o cabelo logo pela manhã? Aposte nesse acessório.

As tiaras são uma ótima opção pra quem tem pouco tempo. Crédito: Reprodução Pinterest

Outra peça curinga para dar uma repaginada rápida nas madeixas, são as presilhas. Naquelas dias que o nosso cabelo acorda rebelde, essas peças são perfeitas para conseguir domar os fios sem grandes esforços.

Presilhas dos mais variados formatos fazem toda a diferença no visual. Crédito: Reprodução Pinterest

Outro acessórios que amo e que definitivamente deixa você sair da mesmice é o "scrunchie", volumoso, colorido, estampado, com textura, metalizado, seja ele qual for, garante um efeito moderno de imediato.

"Scrunchies" de todos os tamanhos, cores e estampas estão super em alta. Crédito: Reprodução Pinterest

Mas se você não é muito adepta dos acessórios de cabelo e tem em casa apenas o bom e velho grampo, não desanime. Com criatividade é possível fazer um penteado super charmoso brincando com as diversas possibilidades que o acessório te proporciona