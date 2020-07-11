Óculos de sol vintage retangular é tendência. Aposte!

Um acessório curinga e um dos responsáveis por deixar o nosso visual mais estiloso e cheio de personalidade, é sem dúvida nenhuma, o óculos de sol! Ele faz parte da maneira como nos vestimos em determinada estação, assim como nossas roupas.
Nessas últimas temporadas, vimos o estilo vintage tomar conta das ruas mundo afora e claro que com os óculos não seria diferente. Os modelos nostálgicos estão mais em alta do que nunca, deixando os mais básicos em segundo plano.
E os estilos retangulares continuam sendo os mais cobiçados nesse momento. O formato não é surpreendente, mas dá a impressão de novidade com perfume retrô. Ele foge do óbvio e garante um visual mais moderno e descolado, para quem quer sair da mesmice e ousar, esse novo-velho design retrô é a escolha certa.