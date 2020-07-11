Óculos de sol vintage retangular é tendência. Aposte!

O estilo vintage está tomando conta das ruas. Crédito: Reprodução Pinterest

Um acessório curinga e um dos responsáveis por deixar o nosso visual mais estiloso e cheio de personalidade, é sem dúvida nenhuma, o óculos de sol! Ele faz parte da maneira como nos vestimos em determinada estação, assim como nossas roupas.

Nessas últimas temporadas, vimos o estilo vintage tomar conta das ruas mundo afora e claro que com os óculos não seria diferente. Os modelos nostálgicos estão mais em alta do que nunca, deixando os mais básicos em segundo plano.

Os estilos retangulares são os queridinhos. Crédito: Reprodução Pinterest

E os estilos retangulares continuam sendo os mais cobiçados nesse momento. O formato não é surpreendente, mas dá a impressão de novidade com perfume retrô. Ele foge do óbvio e garante um visual mais moderno e descolado, para quem quer sair da mesmice e ousar, esse novo-velho design retrô é a escolha certa.