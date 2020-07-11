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Dicas da Nanda

Óculos de sol vintage retangular é tendência. Aposte!

"Os modelos nostálgicos estão mais em alta do que nunca, deixando os mais básicos em segundo plano"

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 08:00

Públicado em 

11 jul 2020 às 08:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Dicas da Nanda
O estilo vintage está tomando conta das ruas. Crédito: Reprodução Pinterest
Um acessório curinga e um dos responsáveis por deixar o nosso visual mais estiloso e cheio de personalidade, é sem dúvida nenhuma, o óculos de sol! Ele faz parte da maneira como nos vestimos em determinada estação, assim como nossas roupas.
Nessas últimas temporadas, vimos o estilo vintage tomar conta das ruas mundo afora e claro que com os óculos não seria diferente. Os modelos nostálgicos estão mais em alta do que nunca, deixando os mais básicos em segundo plano.
Dicas da Nanda
Os estilos retangulares são os queridinhos. Crédito: Reprodução Pinterest
E os estilos retangulares continuam sendo os mais cobiçados nesse momento. O formato não é surpreendente, mas dá a impressão de novidade com perfume retrô. Ele foge do óbvio e garante um visual mais moderno e descolado, para quem quer sair da mesmice e ousar, esse novo-velho design retrô é a escolha certa.
Dicas da Nanda
Aposte no retrô e se jogue na trend. Crédito: Reprodução Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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