Jonas e Cowboy afirmam que vitória de Ana Paula no BBB 26 não foi justa

Os ex-brothers do BBB 26 (Globo) Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy participaram de uma conversa com Tata Estaniecki para o podcast ‘Poddelas’. Os amigos relembraram a jornada deles no programa e comentaram sobre a vitória de Ana Paula Renault, rival de ambos dentro da casa.
"A pessoa conquistou o maior número de telespectadores e ganhou. Beleza. Temos que respeitar, mas eu achei que outras pessoas mereciam ganhar mais. Então, não achei justo", comentou.
Já Jonas, que apesar da rivalidade também protagonizou cenas de flertes com Ana Paula, ressaltou que, na reta final do programa, ela mereceu, mas se fosse levar em consideração todo o elenco, a resposta seria diferente.
"Olhando num geral desde o começo do programa,tudo que eu enxerguei lá dentro e aqui fora, também acho que não. Agora, olhando pra final que foi, mereceu. Entre ela, Milena e o Juliano — até o Boneco — [ela] foi a pessoa que movimentou", ressaltou o gaúcho.
Jonas ainda comentou que a edição do programa foi tendenciosa quando colocava músicas "de vilão" ao mostrar situações dele e de Cowboy e músicas "de brincadeira" ao mostrar cenas dos adversários.