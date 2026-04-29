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BBB 26

Jonas e Cowboy afirmam que vitória de Ana Paula no BBB 26 não foi justa

'Outras pessoas mereciam mais', comentou o empresário. Dupla participou do podcast Poddelas nesta terça-feira (28)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 14:19

Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy do BBB 26 no Poddelas
Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy do BBB 26 no Poddelas Reprodução/YouTube Poddelas

Os ex-brothers do BBB 26 (Globo) Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy participaram de uma conversa com Tata Estaniecki para o podcast ‘Poddelas’. Os amigos relembraram a jornada deles no programa e comentaram sobre a vitória de Ana Paula Renault, rival de ambos dentro da casa.


Ao serem questionados se achavam a vitória da mineira justa, os dois foram claros em dizer que não, mas sem desmerecer a conquista da loira. Cowboy afirmou que não tira o mérito da adversária e que tem que respeitar o resultado do jogo, mas negou que tenha havido justiça.

"A pessoa conquistou o maior número de telespectadores e ganhou. Beleza. Temos que respeitar, mas eu achei que outras pessoas mereciam ganhar mais. Então, não achei justo", comentou.


Já Jonas, que apesar da rivalidade também protagonizou cenas de flertes com Ana Paula, ressaltou que, na reta final do programa, ela mereceu, mas se fosse levar em consideração todo o elenco, a resposta seria diferente.


"Olhando num geral desde o começo do programa,tudo que eu enxerguei lá dentro e aqui fora, também acho que não. Agora, olhando pra final que foi, mereceu. Entre ela, Milena e o Juliano — até o Boneco — [ela] foi a pessoa que movimentou", ressaltou o gaúcho.


Jonas ainda comentou que a edição do programa foi tendenciosa quando colocava músicas "de vilão" ao mostrar situações dele e de Cowboy e músicas "de brincadeira" ao mostrar cenas dos adversários.


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