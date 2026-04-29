Jonas e Cowboy afirmam que vitória de Ana Paula no BBB 26 não foi justa

"A pessoa conquistou o maior número de telespectadores e ganhou. Beleza. Temos que respeitar, mas eu achei que outras pessoas mereciam ganhar mais. Então, não achei justo", comentou.





Já Jonas, que apesar da rivalidade também protagonizou cenas de flertes com Ana Paula, ressaltou que, na reta final do programa, ela mereceu, mas se fosse levar em consideração todo o elenco, a resposta seria diferente.





"Olhando num geral desde o começo do programa,tudo que eu enxerguei lá dentro e aqui fora, também acho que não. Agora, olhando pra final que foi, mereceu. Entre ela, Milena e o Juliano — até o Boneco — [ela] foi a pessoa que movimentou", ressaltou o gaúcho.





Jonas ainda comentou que a edição do programa foi tendenciosa quando colocava músicas "de vilão" ao mostrar situações dele e de Cowboy e músicas "de brincadeira" ao mostrar cenas dos adversários.



