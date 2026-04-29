Árvore de 50 anos cai sobre carro em frente à Prefeitura de Santa Teresa

Uma árvore de mais de 50 anos se partiu ao meio e atingiu um carro que estava estacionado na praça em frente à Prefeitura de Santa Teresa, na Região Centro Serrana do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (29). Em vídeo gravado por uma moradora, o veículo aparece totalmente coberto pelas folhas. Apesar do susto e do tamanho da estrutura, ninguém ficou ferido.
Segundo a Defesa Civil Municipal, a árvore apresentava indícios de comprometimento interno do tronco, possivelmente causado por parasitas, o que teria deixado a base fragilizada.
Ainda de acordo com o órgão, embora tenham sido registrados ventos na região, não houve evento climático que justificasse a queda. A principal hipótese é que a árvore não suportou o próprio peso devido às condições internas.
O coordenador da Defesa Civil informou que outras árvores da mesma praça passarão por avaliação para verificar o risco de novas quedas. Equipes seguem no local realizando a retirada dos galhos e a liberação da área.