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Dicas da Nanda

Invista sem medo: calça de cintura alta, vestido básico e blazer

Essas peças rendem uma infinidade de looks cheios de personalidade. Basta saber coordenar com outras

Publicado em 25 de Julho de 2020 às 08:00

Públicado em 

25 jul 2020 às 08:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Peças essenciais para armário-capsula; Dicas da Nanda
Peças atemporais são a chave. Crédito: Reprodução Pinterest
Você já pensou em ter um armário mais compacto com poucas e seletivas peças?
Seria uma espécie de guarda-roupa cápsula, bem no mood minimalista e de forma que você consiga misturar essas peças com diversas outras e criar várias produções.
Para conseguir ter um closet assim, é fundamental investir em peças atemporais, funcionais e versáteis que tenham facilidade de se coordenar entre si. Sem falar que ter peças de qualidade e eternas, também é muito importante, não adianta ter um armário consciente com peças que vão estragar na primeira lavagem.
Vestidos; Peças essenciais para armário-capsula; Dicas da Nanda
Vestidos com boa durabilidade compõem este tipo de closet. Crédito: Reprodução Pinterest
Uma dessas peças que você usa para sempre é o vestido clássico e básico, além de super funcional, ele tem a facilidade de combinar com outros elementos como o blazer, a jaqueta, o cardigan, pode usar com tênis, salto, bota, acrescentar acessórios e por aí vai.
O blazer também entra na opção peça atemporal, ele é versátil democrático e elegante na medida certa, pode ser usado em qualquer época do ano, seja no inverno ou no verão ele dá um up em qualquer estilo.
Blazers; Peças essenciais para armário-capsula; Dicas da Nanda
Blazers são uma ótima aposta. Crédito: Reprodução Pinterest
E por fim, uma peça que não pode faltar no seu guarda-roupa é a calça cintura alta. Ela é confortável, sofisticada, sem falar que a cintura alta nunca sai de moda e ainda te garante looks mais diversos e estilosos.
Calças em alfaiataria; Peças essenciais para armário-capsula; Dicas da Nanda
Calças em alfaiataria; Peças essenciais para armário-capsula. Crédito: Reprodução Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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