Invista sem medo: calça de cintura alta, vestido básico e blazer

Peças atemporais são a chave. Crédito: Reprodução Pinterest

Você já pensou em ter um armário mais compacto com poucas e seletivas peças?

Seria uma espécie de guarda-roupa cápsula, bem no mood minimalista e de forma que você consiga misturar essas peças com diversas outras e criar várias produções.

Para conseguir ter um closet assim, é fundamental investir em peças atemporais, funcionais e versáteis que tenham facilidade de se coordenar entre si. Sem falar que ter peças de qualidade e eternas, também é muito importante, não adianta ter um armário consciente com peças que vão estragar na primeira lavagem.

Vestidos com boa durabilidade compõem este tipo de closet. Crédito: Reprodução Pinterest

Uma dessas peças que você usa para sempre é o vestido clássico e básico, além de super funcional, ele tem a facilidade de combinar com outros elementos como o blazer, a jaqueta, o cardigan, pode usar com tênis, salto, bota, acrescentar acessórios e por aí vai.

O blazer também entra na opção peça atemporal, ele é versátil democrático e elegante na medida certa, pode ser usado em qualquer época do ano, seja no inverno ou no verão ele dá um up em qualquer estilo.

Blazers são uma ótima aposta. Crédito: Reprodução Pinterest

E por fim, uma peça que não pode faltar no seu guarda-roupa é a calça cintura alta. Ela é confortável, sofisticada, sem falar que a cintura alta nunca sai de moda e ainda te garante looks mais diversos e estilosos.