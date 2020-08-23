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Dica da Nanda

Look versátil e atemporal: sempre é hora de apostar nos blazers

Muitas vezes, a gente não dá o devido valor na hora de comprar peças básicas. Mas camisetas brancas e jeans básicos valem cada centavo

Públicado em 

23 ago 2020 às 08:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Dica da Nanda: aposte em blazers
Existem várias versões da peça: escolha o seu estilo e aposte. Crédito: Reprodução Pinterest
Muitas vezes, a gente não dá o devido valor na hora de comprar peças básicas. É quase um absurdo investir um preço alto em uma camiseta branca ou em um jeans básico. Mas saiba que essas peças são as que valem cada centavo.
Elas podem ser usadas diversas vezes e de diferentes maneiras, e são muito mais usuais do que aquela peça de roupa super “trendy” que você comprou mas que foi vestida apenas uma vez.
O blazer é um desses modelos básicos em grande estilo. Ele carrega um visual mais sofisticado, mas é tão versátil quanto uma camiseta branca. Pode ser usado no inverno e no verão - quando bate aquele ventinho- e nunca sai de moda!
É com essa proposta que convido você a descobrir o seu estilo para usar com essa peça atemporal e cheia de bossa. Por ser de recorte mais sofisticado e de tecido de alfaiataria, muitas vezes ainda nos gera dúvidas sobre como inseri-lo em looks mais informais e até despojados sem ficar forçado, não é?
Dica da Nanda: aposte em blazers
As cores trazem um ar mais despojado à peça. Crédito: Reprodução Pinterest
Antes de mais nada, é importante se atentar à “missão” da peça, que é deixar qualquer look mais sofisticado, elegante e arrumado. Mas, para isso, não necessariamente ele precisa ser óbvio e combinado sempre da mesma maneira.
Criar um jogo de tonalidades próximas, entre o blazer e a calça, deixa a produção mais descolada. Apostar em um modelo colorido contrastando com outra peça do look e acrescentar acessórios é uma ótima escolha para deixar o blazer menos sério.
A modelagem estampada é, por si só, menos careta e perfeita para uma combinação com jeans. Combinado com peças transparentes, o blazerdeixa a produção mais ousada e feminina.
Já com vestido ele é super bem-vindo e agrega um ar mais elegante.
Dica da Nanda: aposte em blazers
Você pode associar a peça a shorts, calças e vestidos. Crédito: Reprodução Pinterest

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Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

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