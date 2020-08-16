Hit dos anos 90: sandálias de tira voltam a ser tendência

Dica da Nanda: sandália de tiras volta à cena, aposte. Crédito: Reprodução Pinterest

Os anos 90 são cheios de tendências que sempre dão as caras no street style, como as mom jeans, as pochetes, os cropped tops e por aí vai. É exatamente assim com a sandália Birkenstock! Ela sempre vai e volta em várias estações, e agora, talvez pelo momento que estamos vivendo e por ser descomplicada, está mais forte do que nunca.

A sandália, além de confortável e descontraída, pode ser usada com roupas mais modernas e sofisticadas, deixando o look mais divertido. Se você ainda não se imagina com uma delas no pé, hoje vou te mostrar que elas são super bem-vindas em qualquer look e ocasião.

Dica da Nanda: sandália de tiras volta à cena, aposte. Crédito: Reprodução Pinterest

E não são apenas os modelos mais clássicos em bege e preto que fazem sucesso. Os coloridos, metalizados, estampados são superatuais!

Ideais também para quebrar produções mais casuais do inverno, calça jeans e camisa ganham um toque fashionista combinadas com a sandália. Com a mistura de estampas, ficam bem mais divertidas, e quando usadas com meias e conjuntos mais sóbrios transformam o look clássico em algo mais cool.