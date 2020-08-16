Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dica da Nanda

Hit dos anos 90: sandálias de tira voltam a ser tendência

A sandália, além de confortável e descontraída, pode ser usada com roupas mais modernas e sofisticadas, deixando o look mais divertido

Públicado em 

16 ago 2020 às 09:00
Fernanda Trindade

Colunista

Fernanda Trindade

Dica da Nanda: sandália de tiras
Dica da Nanda: sandália de tiras volta à cena, aposte. Crédito: Reprodução Pinterest
Os anos 90 são cheios de tendências que sempre dão as caras no street style, como as mom jeans, as pochetes, os cropped tops e por aí vai. É exatamente assim com a sandália Birkenstock! Ela sempre vai e volta em várias estações, e agora, talvez pelo momento que estamos vivendo e por ser descomplicada, está mais forte do que nunca.
A sandália, além de confortável e descontraída, pode ser usada com roupas mais modernas e sofisticadas, deixando o look mais divertido. Se você ainda não se imagina com uma delas no pé, hoje vou te mostrar que elas são super bem-vindas em qualquer look e ocasião.
Dica da Nanda: sandália de tiras
Dica da Nanda: sandália de tiras volta à cena, aposte. Crédito: Reprodução Pinterest
E não são apenas os modelos mais clássicos em bege e preto que fazem sucesso. Os coloridos, metalizados, estampados são superatuais!
Ideais também para quebrar produções mais casuais do inverno, calça jeans e camisa ganham um toque fashionista combinadas com a sandália. Com a mistura de estampas, ficam bem mais divertidas, e quando usadas com meias e conjuntos mais sóbrios transformam o look clássico em algo mais cool.
Dica da Nanda: sandália de tiras
Dica da Nanda: sandália de tiras volta à cena, aposte. Crédito: Reprodução Pinterest

Veja Também

Calça branca: saiba como incluir a peça atemporal no look

Moda masculina: conheça a tendência 'sockless'

Invista sem medo: calça de cintura alta, vestido básico e blazer

Fernanda Trindade

Fernanda Trindade é formada em Design de Moda com especialização no Instituto Marangoni de Milão.

Tópicos Relacionados

Moda opinião Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Exército prende major do ES condenado por trama golpista
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: lançamento de esgoto em praias de Vitória; o que dizem os órgãos
Imagem de destaque
Polícia prende 2 por tráfico e apreende metralhadora caseira em Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados