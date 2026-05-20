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Moletons tendência no inverno 2026: conheça modelos estilosos para os dias frios

O inverno se aproxima e com ele a necessidade de atualizar as roupas de frio. Conheça modelos de moletons que valem a pena o investimento

Publicado em 20 de Maio de 2026 às 14:58

Públicado em 

20 mai 2026 às 14:58
Clube A Gazeta

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Clube A Gazeta

Saiba os moletons que são tendência para o inverno de 2026. Fonte: Canva


Quando a temperatura cai, o moletom se torna o nosso melhor amigo. Mas engana-se quem pensa que essa peça é sinônimo de desleixo! Em 2026, o moletom se reinventa e surge como protagonista de looks cheios de estilo, conforto e personalidade. Prepare-se para descobrir as tendências que vão te manter aquecido e super na moda nos dias frios, sem abrir mão do seu toque único.


Oversized

O moletom oversized é um modelo é mais amplo e confortável, com caimento relaxado e mangas longas, sendo perfeito para criar looks mais básicos, proporcionando aconchego e um estilo urbano e moderno. 

blusão masculino de moletom oversized estampado cinza

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blusão oversized masculino de moletom bordado cinza

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blusão oversized masculino de moletom com capuz stock car preto

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blusão oversized masculino de moletom felpado nyc com capuz off white

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blusão oversized masculino de moletom bordado branco

blusão oversized masculino de moletom bordado branco

blusão masculino de moletom com capuz oversized azul

blusão masculino de moletom com capuz oversized azul

Cropped e vintage

A nostalgia impulsiona a moda, e os moletons cropped e com estética vintage dos anos 90 e 2000 são a prova disso. O moletom cropped, que revela sutilmente a barriga, é ideal para um visual jovem e moderno. Já os modelos com estampas retrô, logos de bandas ou lavagens desgastadas adicionam personalidade e história. Eles remetem às décadas passadas, mas com uma releitura super atual. 

cropped de moletom juvenil preto

cropped de moletom juvenil preto

polo cropped juvenil de moletom bicolor marrom

polo cropped juvenil de moletom bicolor marrom

blusão juvenil de moletom com recorte azul

blusão juvenil de moletom com recorte azul

blusão de moletom cropped star wars cinza

blusão de moletom cropped star wars cinza

blusão juvenil de moletom com recorte off white

blusão juvenil de moletom com recorte off white

blusão cropped balonê feminino de moletom manga longa bordado bege

blusão cropped balonê feminino de moletom manga longa bordado bege

blusão de moletom juvenil básico com recorte off white

blusão de moletom juvenil básico com recorte off white

Cores e texturas

Além dos cortes, as cores e texturas são cruciais para um moletom estiloso em 2026. Tons terrosos como ocre, caramelo e verde militar continuam fortes, evocando aconchego e naturalidade. Já na textura, além do moletom tradicional, peças com detalhes em tricô, veludo ou aplicações de bordados e patches elevam a sofisticação. A sustentabilidade também se faz presente, com moletons de algodão orgânico.

jaqueta de plush com capuz esportiva preta

jaqueta de plush com capuz esportiva preta

jaqueta de plush com capuz esportiva - cinza

jaqueta de plush com capuz esportiva - cinza

jaqueta de plush com capuz esportiva azul

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jaqueta de plush com capuz esportiva marrom

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blusão infantil de moletom com bordado e laços hello kitty off white

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blusão juvenil de moletom felpado bordado corações bege

blusão juvenil de moletom felpado bordado corações bege

blusão infantil de moletom oversized com bordado lilás

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blusão de moletom feminino bordado off white

blusão de moletom feminino bordado off white

blusão masculino de moletom com bordado e capuz vinho

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blusão básico masculino de moletom gola redonda manga longa marrom

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blusão masculino de moletom gola redonda estampado marrom

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blusa feminina de moletom west verde

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blusa de moletom manga raglan verde

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