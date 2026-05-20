Moletons tendência no inverno 2026: conheça modelos estilosos para os dias frios

Quando a temperatura cai, o moletom se torna o nosso melhor amigo. Mas engana-se quem pensa que essa peça é sinônimo de desleixo! Em 2026, o moletom se reinventa e surge como protagonista de looks cheios de estilo, conforto e personalidade. Prepare-se para descobrir as tendências que vão te manter aquecido e super na moda nos dias frios, sem abrir mão do seu toque único.
Oversized
O moletom oversized é um modelo é mais amplo e confortável, com caimento relaxado e mangas longas, sendo perfeito para criar looks mais básicos, proporcionando aconchego e um estilo urbano e moderno.
blusão masculino de moletom oversized estampado cinza
blusão oversized masculino de moletom bordado cinza
blusão oversized masculino de moletom com capuz stock car preto
blusão oversized masculino de moletom felpado nyc com capuz off white
blusão oversized masculino de moletom bordado branco
blusão masculino de moletom com capuz oversized azul
Cropped e vintage
A nostalgia impulsiona a moda, e os moletons cropped e com estética vintage dos anos 90 e 2000 são a prova disso. O moletom cropped, que revela sutilmente a barriga, é ideal para um visual jovem e moderno. Já os modelos com estampas retrô, logos de bandas ou lavagens desgastadas adicionam personalidade e história. Eles remetem às décadas passadas, mas com uma releitura super atual.
cropped de moletom juvenil preto
polo cropped juvenil de moletom bicolor marrom
blusão juvenil de moletom com recorte azul
blusão de moletom cropped star wars cinza
blusão juvenil de moletom com recorte off white
blusão cropped balonê feminino de moletom manga longa bordado bege
blusão de moletom juvenil básico com recorte off white
Cores e texturas
Além dos cortes, as cores e texturas são cruciais para um moletom estiloso em 2026. Tons terrosos como ocre, caramelo e verde militar continuam fortes, evocando aconchego e naturalidade. Já na textura, além do moletom tradicional, peças com detalhes em tricô, veludo ou aplicações de bordados e patches elevam a sofisticação. A sustentabilidade também se faz presente, com moletons de algodão orgânico.
jaqueta de plush com capuz esportiva preta
jaqueta de plush com capuz esportiva - cinza
jaqueta de plush com capuz esportiva azul
jaqueta de plush com capuz esportiva marrom
blusão infantil de moletom com bordado e laços hello kitty off white
blusão juvenil de moletom felpado bordado corações bege
blusão infantil de moletom oversized com bordado lilás
blusão de moletom feminino bordado off white
blusão masculino de moletom com bordado e capuz vinho
blusão básico masculino de moletom gola redonda manga longa marrom
blusão masculino de moletom gola redonda estampado marrom
blusa feminina de moletom west verde
blusa de moletom manga raglan verde
Caro leitor (a),
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas; 2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais; 3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis; 4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável; 5 - Os preços e disponibilidade podem variar e até o fechamento desta matéria.