Tendência: moletom é aposta certeira para o inverno

O moletom pode ser combinado com diversas outras peças, deixando o look fashion Crédito: Reprodução/ Pinterest

O moletom é peça coringa para o inverno. Básico, estampado, podendo ser combinado com salto ou saia... A roupa pode ter estilo e conforto para você desfilar por aí na próxima estação. Com tanto tempo em casa, devido à pandemia do coronavírus , ele pode até ter virado o uniforme no home office. Porém, saiba que dá para montar um visual bacana com ele tanto para sair, quanto para trabalhar.

A consultora de imagem Tati Arruda conta que os moletons são peças confortáveis que podem ser incluídas no dia a dia. "Mas como ele é uma peça bem informal, deve-se atentar para o ambiente em que será usado. Alguns locais exigem um nível de formalidade maior e ele não será adequado. Também se deve ter atenção em relação à sensação térmica. Em regiões mais quentes, ele pode não ser uma boa escolha", diz.

Moletom combinando com calça social e bolsa Crédito: Reprodução/ Pinterest

As blusas de moletom são versáteis. "A dobradinha com a calça jeans é a mais fácil de acertar. Principalmente com uma pegada mais destroyed do jeans. E ele dá um ar bem urbano e atual se combinado com uma jaqueta jeans ou de couro também", diz Tati.

COMBINAÇÃO PERFEITA

A consultora de imagem Loraynne Pavezi conta que combinar esse tipo de tecido com peças mais elegantes, há algum tempo, parecia algo inaceitável. "Mas hoje é tendência usar o moletom com salto, com peças de alfaiataria, acessórios mais extravagantes e bolsas sociais".

Para um look fashionista, use com uma saia fina e saltos Crédito: Reprodução/ Pinterest

Principalmente para as tendências do inverno, este tipo de vestimenta ganhou outras destinações, sendo utilizadas desde o escritório à saída noturna. "A mulher pode aderir com saltos como scarpin, os finos e até os coturnos. Se tiver criatividade e cautela, é possível montar produções incríveis sem perder a elegância", diz Loraynne Pavezi. Para deixar o look fashionista, ela sugere: "Use com uma saia ou a parte de baixo bem fina, sofisticada e complete o look escolhendo um moletom estiloso. Fica super moderno!".

A peça também pode ser combinada com salto fino e saia sofisticada Crédito: Reprodução/ Pinterest