Café da manhã: alimentos gostosos e saudáveis para começar o dia

O café da manhã é a refeição mais importante do dia. Portanto, alimentos saudáveis - porque não, gostosos também - devem fazer parte deste cardápio pela manha. Suco de frutas vermelhas, castanhas, ovos, café com canela e leite de coco, entre outras opções, podem fazer parte da sua rotina alimentar.
"A primeira refeição é a mais importante do dia. É através das escolhas que você faz pela manhã que pode otimizar a função antioxidante do corpo, controlar ou piorar sua glicose, dar energia ou perder ao longo do dia", explica a nutricionista Roberta Larica.
Ela fala que alguns alimentos realmente têm o poder de fazer com que o dia seja mais produtivo e cheio de energia. "É a forma como você irá quebrar o jejum de longas horas de sono que irá determinar isso. Se seu café da manhã é recheado de carboidratos, por exemplo, terá um estímulo grande na produção de insulina ao quebrar o jejum, o que está associado a níveis mais elevados de glicose no sangue ao longo do dia. Já se você inicia o dia com uma refeição com baixa carga glicêmica, mais proteínas e fibras, promove mais energia, vitalidade e saciedade ao longo do dia".
ENERGIA
A nutricionista Bianca Cangini conta que é no café da manhã que a gente repõe todas as energias perdidas. "Por isso é importante escolher bem os alimentos, para começar o dia e fazer as atividades diárias".
Bianca diz que o ideal é que seja priorizado um pouco de cada grupo alimentar, como os carboidratos, as proteínas e as gorduras boas. "Entre as opções de carboidratos tem a batata-doce, o pão integral e as frutas que são ricas em nutrientes. Já nas proteínas tem o ovo, os queijos, os leites e seus derivados. No grupo das gorduras boas, uma das opções são as castanhas. Todos esses alimentos são gostosos, nutritivos e vão dar energia".
Alimentos como pão simples, doces, açúcar, bolos e biscoitos devem ser evitados. "Eles não têm muito valor nutricional", diz Bianca Cangini. As nutricionistas selecionaram 5 alimentos gostosos e saudáveis para começar o dia. Confira.
Oleaginosas
O café é uma ótima dica para dar aquela energia para o dia. A canela e o leite de coco são dois ingredientes que deixam o café ainda mais saboroso. É energético e termogênico. Aumenta o foco e dá mais energia para fazer atividade física.
Amora, morango, framboesa, mirtilo e cereja. Já pensou em começar o dia tomando um suco de frutas vermelhas? Essas frutas são ricas em propriedades nutritivas como vitaminas, minerais e fitoquímicos, que desempenham funções antioxidantes para organismo, fortalecendo o sistema imunológico. Uma boa maneira de variar o suco verde com um booster de anti-inflamatórios naturais.
Os ovos são ricos em proteínas e também em vitaminas B e A. É um alimento que produz energia que fica por várias horas no corpo e o mantém saciado. Quer deixar ainda mais gostoso? Você pode criar omeletes deliciosos para seu café da manhã.
Eles são fontes de proteínas, o que ajuda na construção de massa magra e também no sistema imune, porque contém probióticos, trabalhando no fortalecimento do sistema imune. Na hora de escolher, opte por aquele que tenha menos ingredientes na sua composição da tabela nutricional. O ideal é iogurte natural, com apenas o fermento lácteo e o leite, porque quanto mais aditivo, menos saudável é.
Castanha-de-caju, castanha-do-pará, amêndoas... Invista nas oleaginosas na hora de preparar a sua primeira refeição. Elas são ricas em gordura do bem, que ajudam na diminuição do colesterol. Tem vários micro-nutrientes que vão ajudar em toda a estrutura das vitaminas minerais. Também é rica em antioxidantes.