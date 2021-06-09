Café da manhã: alimentos gostosos e saudáveis para começar o dia

Amora, morango, framboesa, mirtilo e cereja... Inclua o suco de frutas vermelhas na sua refeição Crédito: Freepik

O café da manhã é a refeição mais importante do dia. Portanto, alimentos saudáveis - porque não, gostosos também - devem fazer parte deste cardápio pela manha. Suco de frutas vermelhas, castanhas, ovos, café com canela e leite de coco, entre outras opções, podem fazer parte da sua rotina alimentar.

"A primeira refeição é a mais importante do dia. É através das escolhas que você faz pela manhã que pode otimizar a função antioxidante do corpo, controlar ou piorar sua glicose, dar energia ou perder ao longo do dia", explica a nutricionista Roberta Larica.

Ela fala que alguns alimentos realmente têm o poder de fazer com que o dia seja mais produtivo e cheio de energia. "É a forma como você irá quebrar o jejum de longas horas de sono que irá determinar isso. Se seu café da manhã é recheado de carboidratos, por exemplo, terá um estímulo grande na produção de insulina ao quebrar o jejum, o que está associado a níveis mais elevados de glicose no sangue ao longo do dia. Já se você inicia o dia com uma refeição com baixa carga glicêmica, mais proteínas e fibras, promove mais energia, vitalidade e saciedade ao longo do dia".

ENERGIA

A nutricionista Bianca Cangini conta que é no café da manhã que a gente repõe todas as energias perdidas. "Por isso é importante escolher bem os alimentos, para começar o dia e fazer as atividades diárias".

Bianca diz que o ideal é que seja priorizado um pouco de cada grupo alimentar, como os carboidratos, as proteínas e as gorduras boas. "Entre as opções de carboidratos tem a batata-doce, o pão integral e as frutas que são ricas em nutrientes. Já nas proteínas tem o ovo, os queijos, os leites e seus derivados. No grupo das gorduras boas, uma das opções são as castanhas. Todos esses alimentos são gostosos, nutritivos e vão dar energia".

Alimentos como pão simples, doces, açúcar, bolos e biscoitos devem ser evitados. "Eles não têm muito valor nutricional", diz Bianca Cangini. As nutricionistas selecionaram 5 alimentos gostosos e saudáveis para começar o dia. Confira.