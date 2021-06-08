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Para arrasar no exercício

Moda esportiva: peças versáteis e estilosas para montar o seu look de treino

Além do design, as roupas são fabricadas com diversas tecnologias com objetivo de promover o conforto na hora de se exercitar

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 17:39

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

08 jun 2021 às 17:39
Liebe Lingerie
As peças da Liebe Lingerie são confeccionadas com a tecnologia que possui minerais bioativos incorporados ao fio e absorvem o calor do corpo Crédito: Liebe Lingerie/ Mkt Mix
As roupas esportivas ganharam ainda mais espaço na vida das pessoas nesse último ano. Com a pandemia do coronavírus, muita gente buscou na prática do exercício físico, a válvula de escape para enfrentar os dias de isolamento. Além de serem confortáveis, as peças para fazer exercícios e atividades ao ar livre são estilosas e com tecidos tecnológicos. 
A Liebe Lingerie, especialista no mercado de moda íntima, se aventura no mercado fitness e apresenta sua nova linha, chamada de Energy. As peças aliam tecnologia, beleza e conforto e são confeccionadas com a tecnologia Emana da Rhodia, que possui minerais bioativos incorporados ao fio e absorvem o calor do corpo, devolvendo-o à pele sob forma de raios. Estes raios estimulam a microcirculação sanguínea e o metabolismo celular, o que resulta em uma melhora nos sinais de celulite e aspecto da pele, além da redução da fadiga muscular.
Calças, bermudas e tops estão disponíveis em shapes que foram pensados para se moldar ao corpo e proporcionar extremo conforto na hora dos exercícios. A marca representa mulheres de todos os estilos e biotipos e se preocupa em oferecer peças para que todas possam celebrar quem são.

PARA AS AMANTES DE YOGA

Puma
A coleção da Puma se preocupa com a respirabilidade do corpo através dos tecidos durante a prática Crédito: Puma
A marca Puma aposta na Studio, coleção sustentável para as amantes de yoga se conectarem com seu eu interior. A paleta de cores aposta no preto, no cinza, no marinho e na cor nude. 
A coleção se preocupa com a respirabilidade do corpo através dos tecidos durante a prática. Ela conta com a tecnologia dryCELL, desenvolvida para eliminar a sensação da transpiração, absorvendo a umidade da pele, impedindo que o tecido grude ao corpo com o suor, proporcionando a liberdade de movimentos. As peças são mais sustentáveis feitas com poliéster reciclado proveniente de garrafas de plástico, porém sem deixar de lado detalhes sofisticados como tule e decotes transpassados em tecidos leves para atividades de baixo impacto.

COM ESTILO

Track Field
A regata tem fórmula exclusiva que facilita a lavagem e reduz o tempo de secagem Crédito: Track&Field
Além das tendências de moda, a Track&Field também aposta no conforto de suas roupas como as da linha Thermodry, ideal para os treinos. O modelo de regata foi desenvolvido com tecido 100% poliamida e fio Amni Action, que proporciona conforto, maciez e respirabilidade ao usuário, com fórmula exclusiva que facilita a lavagem e reduz o tempo de secagem. 

PARCERIA FASHION

Farm e Centauro
O short possui a modelagem com aberturas laterais que conferem um melhor caimento facilitando a agilidade dos movimentos. Crédito: Centauro/ Giusticom
Em parceria com a Centauro, a Farm apresenta nova coleção fitness chamada de  Viva!. Ela conta com opções de tops, leggings, calças, camisetas, regatas e jaquetas, em tecidos de nylon, algodão e elastizados.
Algumas peças contam com a composição têxtil que agrega o ajuste personalizado do elastano para facilitar a mobilidade com a maciez e secagem rápida da poliamida. O short, por exemplo, possui a modelagem com aberturas laterais que conferem um melhor caimento facilitando a agilidade dos movimentos. 

PEÇA BIODEGRADÁVEL

Amaro
A peça tem como matéria-prima a poliamida biodegradável Crédito: Reprodução/ Site Amaro
A Amaro conta com uma linha de treino sustentável e tem como matéria-prima a poliamida biodegradável. Esse tecido biodegrada em cerca de 3 anos quando descartado em aterros, um tempo curtíssimo quando comparado com outros tecidos sintéticos que levam cerca de 50 anos. O tecido reduz o impacto ambiental e a quantidade de resíduos deixados para as gerações futuras. A legging feita com recortes é ideal para exercícios moderados e tem compressão média. 

PROTEGIDO DO VENTO

New Balance
A jaqueta corta-vento é feita em tecido com a tecnologia de resistência ao vento e água Crédito: Scott Rounds/Photo 4
Para as atletas que querem desbravar os quilômetros com comodidade e proteção, a jaqueta corta-vento da New Balance é indicada. Além dos benefícios, ela é cheia de estilo. Feita em tecido com a tecnologia Wind & Water Resistance (resistência ao vento e água), o modelo é produzido com tecido 100% poliéster e  ideal para atividades ao ar livre em dias de vento e chuva, além de promover estilo esportivo autêntico e leveza na medida certa para não interferir na performance. 

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