Alerta fashion: as 13 principais novidades da moda nesta semana

Hering e Havaianas lançma parceria inédita que exalta o melhor do Brasil Crédito: Coleção havaianas + hering

Pensando em exaltar o melhor do Brasil, a Hering e a Havainas se unem pela primeira vez em uma coleção, que promete fazer a cabeça dos brasileiros. "Celebrar o que o país tem de melhor, unindo moda, estilo, conforto e muita brasilidade nos enche de orgulho. Trata-se de uma parceria entre duas marcas icônicas, que construíram o que é básico e original no Brasil", afirma Fabiola Guimarães, diretora de marcas da Cia. Hering. Essa é apenas uma das novidades desta semana no mundo da moda.

Já a Amaro amplia o seu leque e lança a linha de peças para todos os gêneros. "Para nós, a moda é uma ferramenta poderosa para se expressar de uma maneira livre. Queremos que as pessoas se sintam confortáveis com suas escolhas e seu estilo, sem amarras sociais", diz Denise Door, diretora de marketing. As marcas capixabas também apresentam suas novidades: tem a primeira coleção da Crux Original, os novos brincos de Raphaella Navarro e a linha fitness da Bordot. Confira.

A CARA DO BRASIL

As duas marcas mostram a cultura alegre, democrática e única do país com elementos emblemáticos e muitas cores Crédito: Divulgação MKT MIX

A Hering e a Havaianas, se unem de forma inédita para mostrar que estilo e conforto andam juntos. As marcas lançam a campanha Brasileiríssimos, que traz os seus best-sellers em uma curadoria conjunta no site da Hering. Os produtos escolhidos para protagonizar essa união são os queridinhos de cada marca: Hering destaca a linha de moletons coloridos, marca registrada do inverno brasileiro, e Havaianas as tradicionais e coloridas sandálias nos modelos Top e Tradi. Os clientes que comprarem o combo moletom e Havaianas no e-commerce levam uma bag com a logo das duas marcas.

JOVEM DE ESPÍRITO

A marca aposta no streetwear e no conforto Crédito: Divulgação Crux Original

A marca capixaba Crux Original lança sua primeira coleção apostando no streetwear e com foco no design e no conforto. Buscando criar um trabalho atemporal, ela aposta no jovem de espírito livre e que tem liberdade para tomar suas próprias ações e dizer para o mundo o que realmente quer. As peças contam com materiais nobres e esportivos e também de desempenho como poliamida, nylon e telas esportivas, além do algodão 100%. T-shirts, calças e acessórios podem ser comprados no e-commerce da marca.

FORMAS GEOMÉTRICAS

As formas geométricas e o amálgama do metal e da resina são as novidades da marca Crédito: Navarro Acessórios

A coleção Cubismo está de volta na Navarro Acessórios, da designer capixaba Raphaella Navarro. Os brincos que já brilharam em famosas como Maria Rita, Daniela Mercury e Wanessa Camargo ganharam as cores do inverno. Tons terrosos, como o caramelo e o ocre, dão ainda mais atitude e elegância para as peças da designer, que também abusou de tons nude, como o rosé, e não deixou o colorido de fora nas peças verde-militar e azul-marinho.

O cinza é outro destaque, escolhido pela designer antenada nas tendências da Pantone para 2021. As formas geométricas e o amálgama do metal e da resina vem com uma novidade. Além do tradicional banho de ouro 18k, as peças agora contam com versões em banho de prata, dando ainda mais leveza e versatilidade aos acessórios. Todos os brincos são feitos à mão e têm uma camada de verniz antialérgico.

CONSUMO CONSCIENTE

Sem estampas e com 12 cores diferentes, ela foi pensada para vestir a todos Crédito: Reserva/index conectada

A Reserva lança a Camiseta Simples e convocou um time de famosos para anunciar a novidade. Sem estampas e com 12 cores diferentes, ela foi pensada para vestir a todos, por isso está disponível em diferentes modelagens e tamanhos, do 4P ao 4G, passando a oferecer uma grade mais inclusiva. Após uma pesquisa com os mais de 3 milhões de clientes e seguidores das redes sociais, a marca percebeu que, além da elevação do nível de consciência socioambiental em suas escolhas de consumo, as pessoas estão cada vez mais interessadas em usar as coisas do que em possuí-las.

A camiseta estará disponível por meio de um serviço de assinatura anual com mensalidade de R$ 24,99. Durante o período de um ano o cliente receberá três camisetas. Ao final de cada ciclo, o cliente retorna as camisetas para a Reserva, que irá encaminhar as peças para o processo de reciclagem, onde o fio é desfibrado para virar um novo produto. Ou seja, ao final do ciclo, nenhum tecido será descartado no meio ambiente, tampouco perder o uso pelo cliente. Os clientes que aderirem ao serviço de assinatura receberão de volta os mesmos valores todo mês, como cashback para utilizar no período em novas compras.

TECIDO TECNOLÓGICO PARA MALHAR

Tecido tecnológico é aposta da marca Crédito: Divulgação Bordot

A Bordot lança a coleção cápsula chamada Begin. A linha fitness aposta em calças, tops e bermudas com muitos detalhes como argolas, recortes e telas. Na cartela de cores destaque para o laranja, o preto e o rosa. A marca trabalha com tecido tecnológico, levemente brilhoso, onde a mulher pode usar as peças na hora do exercícios e em outras atividades ao longo do dia.

ANIVERSÁRIO DO JEANS

Novas lavagens no jeans Crédito: Divulgação Levis/ Agencia Lema

Ao longo das muitas épocas e estilos do último século e meio, houve uma constante: o Levi's 501. Pernas retas, fechamento com botões, o icônico jeans escolhido por todos, de trabalhadores de fábricas, passando por estrelas de cinema, programadores de computador e presidentes. Para comemorar o 148º aniversário deste ícone, a grife está lançando uma coleção especial 501. Com uma oferta de jeans e shorts jeans, os produtos estarão disponíveis em uma variedade de lavagens.

SURFE E MODA

Os óculos são confeccionados em acetato nas cores azul, nude, marrom e transparente Crédito: Divulgação Mormaii/ Agencia Cartaz

A linha feminina de solares da Mormaii Óculos ganha uma edição especial - a coleção By Tainah que conta com quatro modelos que mesclam duas paixões de suas criadoras, Marisa Zancan e Tainah Juanuk, o surfe e a moda. Os modelos foram desenvolvidos seguindo referências de moda, mas sempre com estilo e DNA da marca. A coleção conta com lentes solares com 100% de proteção UVA e UVB. São confeccionados em acetato nas cores azul, nude, marrom e transparente, seguindo as principais tendências internacionais.

NOVAS CORES

O modelo traze uma plataforma confortável e nova paleta de cores Crédito: Divulgação Puma/ Brain Comunicacao

Puma e Bruna Marquezine apresentaram essa semana as novas cores do Cruise Rider. O modelo foi criado exclusivamente para as mulheres, trazendo uma plataforma confortável e uma paleta de cores que traz estilo e irreverência para os tênis. Na nova campanha, a embaixadora da marca no Brasil estrelou as cores lilás com rosa, branco com rosê gold e preto com branco, mostrando a versatilidade do ao combinar esporte e moda nos looks.

PARA TODOS OS GÊNEROS

As modelagens foram pensadas para garantir a vestibilidade para todos os corpos. Crédito: Divulgação Amaro/ Index Conectada

A Amaro lança uma nova linha com peças para todos os gêneros. A novidade chega para ampliar o portfólio de moda e convida clientes a desmontarem as pressões sociais e se conectarem com quem realmente são por meio da moda.

As peças disponibilizadas variam entre camisas de manga longa e curta, bermudas e calças de alfaiataria, calças jeans, moletons, camisetas lisas e macacões. Os tecidos alternam entre tricoline, malha de algodão, jeans e alfaiatarias, com modelagens pensadas para garantir a vestibilidade para todos os corpos. A cada trimestre uma nova leva de produtos entrará no catálogo da marca, somando novidades à linha.

COLEÇÃO EXCLUSIVA DE LINGERIES

A coleção é inspirada nas mulheres brasileiras e em novas formas de usar e vestir as peças íntimas Crédito: Divulgação Riachuelo/ Agencia FBS

Em parceria inédita com marca holandesa, LoveStories Intimates, a Riachuelo lança uma coleção exclusiva de lingeries inspirada nas mulheres brasileiras e em novas formas de usar e vestir as peças íntimas atrelado a ideia de autoamor. São mais de 45 peças em uma linha de lingeries, pijamas, moda praia e peças fitness. Em uma paleta de tons nudes rosados e vermelho amadeirado, inspirado no Pau-Brasil, e com cores verde e lilás, a parceria apresenta uma coleção com estamparia única e modelos da LoveStories, que possibilita uma mescla de combinações variadas para usar em diversas ocasiões. Peças sem aros e com pouco enchimento são coringas da marca, além dos bralettes em veludo e lurex.

PARA AS FÃS DE CRUELLA

A principal aposta da coleção são as t-shirts e os moletons Crédito: Divulgação C&A

A C&A apresenta uma coleção especial inspirada na vilã da Disney, Cruella de Vil, para celebrar a estreia do live-action ‘Cruella’. A cápsula contará com uma seleção de peças confortáveis para o dia a dia, que promete agradar ao público que ama cultura pop. Com uma estamparia colorida e divertida, a principal aposta da coleção são as t-shirts e os moletons. A cartela de cores traz tons neutros, como branco, preto e chumbo, misturado a outros mais vibrantes, com destaque para o amarelo e vermelho. Nos tecidos, moletom, algodão, viscose e meia malha com lavanderia auxiliam na composição de looks que transitam com facilidade de casa para as ruas.

MODA E DECORAÇÃO

Figura conhecida no mundo fashion, o fotógrafo se tornou especialista em registrar as maiores semanas de moda do mundo. Crédito: Divulgação Westwing

A coleção de fotos de street style registradas ao longo de quase uma década de carreira foi o ponto de partida e fio condutor central da segunda collab do fotógrafo Leo Faria em parceria com o Westwing. Desta vez, para a exclusiva linha de louças, o retratista escolheu apenas seis inusitadas fotos para criar os recortes e dar o tom artsy às porcelanas estampadas. Figura conhecida no mundo fashion, o fotógrafo se tornou especialista em registrar as maiores semanas de moda do mundo.

Os looks selecionados contam com paleta de cor vibrante, passando pelo rosa, roxo, verde, amarelo, azul, entre outros. Divertidos e versáteis, os novos produtos foram pensados para serem usados em diferentes ambientes. Na parede, os pratos se transformam em destaques no gallery wall, ou chamam atenção como porta-joias na penteadeira.

ÓCULOS DE GRAU EM METAL

São oito modelos com shapes que variam de estilo atendendo assim todos os gostos e formatos de rosto Crédito: Divulgação Colcci/ Agência Cartaz

A Colcci Eyewear lança coleção de óculos de grau feminino em metal apostando em opções que combinam elegância e versatilidade. As modelagens são bem variadas e arrojadas, pensando em uma mulher que busca óculos mais ousados e diversificados, seguindo as tendências de moda. No total, são oito modelos que variam de estilo atendendo assim todos os gostos e formatos de rosto.