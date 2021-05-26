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Bermuda: quatro ideias para usar a peça no outono e atualizar o look

Peças surgem em shapes mais soltos, com pernas mais largas e cinturas mais altas. Podem ser combinadas com peças descoladas ou formais

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 13:37

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

26 mai 2021 às 13:37
Bermuda
Os looks monocromáticos vão ajudar no alongamento Crédito: Reprodução Pinterest
Não é apenas no verão que a bermuda tem o seu reinado. A peça continua sendo protagonista nesse outono. E, desse vez, ela aparece repaginada. A bermuda - shorts que vão até o joelho, podendo ou não cobri-lo - em vez de justas, como na tendência da bermuda ciclista, agora podem ser larguinhas. E confortável para ser usada diariamente.
A consultora de imagem Tati Arruda explica que, além de priorizar o conforto, a modelagem mais larga também é mais democrática, já que marca menos o corpo e mostra menos pele. "Entre as principais dificuldades das mulheres está o comprimento. Como ela fica, mais ou menos, no meio da coxa (ou até mais comprida), ela pode provocar uma sensação de achatamento. Por isso, a dica é apostar no uso com salto ou então em um calçado baixo que seja da cor da pele".
"Outra opção são os looks monocromáticos que vão ajudar no alongamento"
Tati Arruda - Consultora de moda e imagem
A consultora de imagem e estilo Camile Stefano conta que bermuda foi uma forte tendência nos anos 1990 e está de volta para temporada de outono/inverno 2021. "Elas surgem em shapes mais soltos, com pernas mais largas e cinturas mais altas", diz. Que tal atualizar a peça e desfilar por aí cheia de estilo? Confira as dicas.

APOSTE NA ALFAIATARIA

Bermuda
Use o modelo de alfaiataria com outras peças despojadas Crédito: Reprodução Pinterest
As bermudas são peças informais. "Ao utilizar a alfaiataria nesta peça, o objetivo justamente é elevar a formalidade. Se você quiser reduzir a formalidade, acrescente peças mais descoladas, como a t-shirt ou o cropped", sugere Tati Arruda. Já Camile sugere misturar com peças mais despojadas, como camisetas e tênis. "Um visual moderno, confortável e ainda assim elegante".

MODELO JEANS

Bermuda
Uma dica para deixar o look mais fashionista é fazer uma combinação com t-shirt e bota Crédito: Pinterest
Quer usar a bermuda jeans? Faça um mix de peças formais com peças bem despojadas. "Aposte em tendências como tênis ou papetes para complementar o look. Croppeds também estão em alta e são excelentes opções para um toque mais moderno. Acrescentar acessórios como colares correntes e pochetes podem ajudar na composição", diz Camile.
Tati Arruda conta que, para deixar o visual mais fashionista, a dica é utilizar elementos mais formais e estruturados como salto, camisa ou blazer. "Mas você também pode adotar uma pegada mais fashionista e fazer uma combinação com t-shirt e bota, por exemplo".

MODELO ESPORTISTA

Bermuda
A dica é combinar a bermuda com peças mais clássicas Crédito: Reprodução/ Pinterest
Para quem quer apostar no modelo esportista, a dica é combinar com peças mais clássicas, como as camisas e blazers. "Camisas com modelagem mais amplas estão em alta e podem ajudar a aliar estilo e conforto. Nos pés, vale tudo... Tênis, sapatilhas, mules, papetes e até mesmo botinhas. Quem manda é o seu estilo", diz Camile Stefano. 

VERSÃO ESTAMPADA

Bermuda
Bermuda e blazer é uma aposta da estação. Crédito: Reprodução Pinterest
Conjuntos estão em alta. Bermuda e blazer é uma das apostas da estação. "Combinar estampa com uma peça lisa é uma forma de não errar. Escolha cores próximas às que existem na estampa. Para as mais ousadas, vale arriscar no mix de estampas", diz Camile Stefano.

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